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鄭若驊：不應肆意對審理中案件發表評論　不容對法官作人身攻擊

政治 16:13 2021/01/17

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鄭若驊指，絕對不能容忍肆意對法官作出人身攻擊。（資料圖片）

律政司司长鄭若驊表示，香港司法制度一直備受重視和國際推崇，但近來卻因政治理由而成為攻擊目標，她強調，絕對不能容忍肆意對法官作出人身攻擊，而律政司和社會上所有人，均不應肆意就審理中的案件發表評論。

鄭若驊發表網誌稱，留意到本港以至海外社會，不時有個別人士對一些法庭正在審理的案件，發表不當的言論，例如，有政客無理地要求撤銷控罪，甚至立即釋放被告，或針對履行檢控工作的人員，作出不合理的抨擊，形容這類情況似乎越來越多。

她認為，對於司法程序尚在進行的案件，律政司和社會上所有人，均不應肆意發表評論，亦即是「迴避待決案件」(sub-judice)的法律原則。又呼籲，任何人都應待法庭作出裁決後，先閱讀判辭，才進行客觀和理性的討論，以消除對法庭裁決的不必要誤解。

她又提到，針對法官和其他執行司法工作人員的啟迪活動，有上升趨勢，律政司去年10月已向法庭申請禁制令，禁止針對司法人員及其家人的「起底」活動，強調任何違反禁制令的人有機會被視為藐視法庭，律政司會客觀、審慎考慮每宗個案中的行為，是否構成刑事藐視法庭，過往有案件顯示，藐視法庭者可被判處罰款及監禁。

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責任編輯：林曉君

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