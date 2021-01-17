【強檢大廈】油麻地至佐敦「指定區域」多4幢大廈強制檢測　深井麗都花園2座兩單位現確診

▲ ▲油麻地至佐敦「指定區域」。

本港新冠肺炎疫情持續，今日(17日)新增55宗確診個案，包括4宗輸入個案、51宗本地個案，有16宗屬不明源頭感染，另有80宗初步陽性個案，累計9557宗，另有1宗疑似個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞於政府總部見記者，交代最新疫情。

政府在油麻地至佐敦劃出指定區域（即東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道）作更進一步的「須檢必檢」行動。張竹君指，新增4座大廈出現確診個案，包括佐敦南京街5號懷高大廈、炮台街常安大廈、旺角渡船街18號、廟街157至159號。而早前公布的白加士街金威廣場、新填地街45A至59號、上海街統一大廈B座、吳松街金寶大廈亦須強制檢測。

張竹君指，12月底至今在該個指定區域內已錄得約99宗個案。

另外，其他地區有3座大廈有兩個單位出現確診個案而須強制檢測，包括深井麗都花園2座，2個單位各有2人確診；紅磡安泰大廈一個單位一人確診、另一單位3人確診；旺角富榮花園2座，2個單位各有一人確診。

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記者：蘇文軒