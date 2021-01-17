【新冠肺炎】欽洲街溫暖護老院一名院友確診　同層65位院友及15名員工安排接受檢疫

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情持續，今日(17日)新增55宗確診個案，包括4宗輸入個案、51宗本地個案，其中16宗源頭不明，另有80宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞於政府總部見記者，交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中九龍幹線群組再增3名確診人士，為早前確診者的緊密接觸者；另將軍澳藍田隧道地盤亦再增4名確診人士。

另外，本地個案中，有一宗為老人院舍確診個案(編號為9,554)，為欽洲街溫暖護老院居住的院友，於本月14日開始咳，院舍安排其做檢測，一直在院舍居住，多留在房間，可以自己照顧自己，較少外出，所以懷疑有院內傳播，考慮過院舍情況，已65位同層院友及15名員工安排接受檢疫，由於院舍早前已安排他們做測試，所以所有工作人員已完成檢測全部呈陰性，另有一半院友已接受檢測，不過由於不是所有人，故該處仍有機會有隱性傳播，該處亦有需要大清洗，故安排他們檢疫。

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記者：洪芷晴