【新冠肺炎】明愛醫院一名住強制檢測大廈護士確診　暫時列2名醫護作緊密接觸者

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（17日）新增55宗確診，包括16男39女，年齡由1歲至90歲，4宗屬輸入性個案，51宗屬本地感染，35宗與其他個案相關，16宗暫時源頭不明。另外有逾80多宗初步陽性個案，累計9,557宗病例，另有1宗疑似個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代疫情。

何婉霞指出，明愛醫院一名在舒緩病房工作的護士，他家住強制檢測範圍；在1月16日經檢測發現初步確診，她本身並無病徵。他的工作並不需要接觸確診患者，最後上班日期為1月15日，基於安全，曾與該名接觸的2名醫護被界定為緊密接觸者，暫時未有病人被列作密切接觸者。何婉霞又據其工作性質估計，該名醫士應為社區感染而非院內感染個案。

而截至早上9時，醫管局過去24小時錄得64宗呈報個案，而今日再多34名確診病人出院，至今共有8,758名病人康復出院。

她又表示，現時有552人於24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中42人情況危殆、28人嚴重及482人穩定；現時正使用1,224張負壓病床及678間負壓病房，使用率分別60%及73%。

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記者：陳梓蔚