【十大中文金曲】鄭欣宜驚喜獲女歌手銀獎　馮允謙大豐收奪創作歌手金獎

▲ 鄭欣宜（Joyce）和馮允謙（Jay）鄭欣宜（Joyce）和馮允謙（Jay）

由香港電台主辦的《第43屆十大中文金曲》昨晚（16日）順利進行，頒獎禮因新冠肺炎疫情而改為於網上公布得獎名單，各唱片公司均各自頒獎予旗下歌手。

寰亞唱片將獎項頒給鄭欣宜（Joyce）和馮允謙（Jay），不過欣宜和Jay於事前都不知情，二人都很驚喜。

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寰亞唱片為給歌手們一個驚喜，於事前做足保密功夫，僅通知獲獎的鄭欣宜（Joyce）和馮允謙（Jay）回公司參加新年聚會，所以當他們開門一刻看見桌上的獎項時，兩人均大感愕然。

Joyce和Jay分別獲得《十大中文金曲女歌手獎》銀獎及《十大中文金曲CASH創作歌手獎》金獎。

Joyce說：「原先公司同事告知我是同事的大食會，完全不知道自己獲獎，剛才一入來看見獎項時真的很驚喜，十分感激同事的細心安排及努力，新一年我會更加努力。」

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近日在三個頒奬禮上大豐收的Jay從寰亞傳媒集團有限公司執行董事陳志光（Gary Chan）手上，親自接過獎項後即高興地歡呼：「我終於得到金獎啦！」

他又說：「2020年有很多事情發生，音樂對我來說就是一種治癒。收到音樂獎項是對我很大的鼓勵，之前在叱咤頒獎禮得到兩個銀獎，再加港台這個金獎，我很滿足、很感恩，多謝公司及各個電台DJ，最重要是歌迷的支持。」

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