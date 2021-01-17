【凍齡女神】金城武初戀52歲林葉亭是美魔女 與兒子似姊弟分享4招凍齡秘訣

▲ 52歲林葉亭是凍齡美魔女，她分享4招保養心得。

金城武初戀女友、現年52歲的林葉亭，擁有凍齡美貌；育有兩子的她保養有法，獲網民大讚「根本是少女」。

林葉亭一直對時尚產業感興趣，近年在台灣建立服飾品牌，分店多達60多家。縱然業務忙碌，她對於保養仍不倦怠，包持凍齡美貌。

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她分享自己四大保養方法：

1. 從不側睡或趴睡

林葉亭指自己長久以來養成仰睡的習慣，因為側睡或趴睡容易擠壓出面部紋路。她指老公高人傑便是一例，喜歡側睡所以法令紋非常明顯。為了睡覺時保持仰睡，她會睡在兩個枕頭的空隙，令自己不容易翻身。

2. 出門搽防曬

為了保持膚色均勻，林葉亭在白天出門時，必定會搽防曬。她會挑選防曬系數達30的防曬產品，外出時更會戴帽子及太陽眼鏡，免得曬出黑斑。

3. 按摩面部皮膚

林葉亭每晚都會搽保養品，她指自己會用手按摩面部，特別是眼部周圍，會用手指撐住眼尾位置，再用另一隻手按摩眼周紋路，避免拉扯到其他肌膚。

4. 避免大笑

要做凍齡美魔女不容易，連笑容也有技巧。她指笑的時候可稍微壓下巴，這樣看起來下巴才夠尖。她亦會避免放鬆大笑，避免魚尾紋浮現。

與兒子合拍MV 網民讚似姊弟

林葉亭和高人傑結婚多年，育有兩子，大仔邱以太有從影經驗，曾參與電影《下半場》演出，現正就讀美國波莫納加州州立理工大學；細仔邱以安則在美國讀高中。林葉亭早前首度與大兒子同框出演「眼鏡俠」樂團MV，在片中同樣飾演母子。

久未露面的林葉亭再現螢幕，令一眾粉絲大感驚喜。網民盛讚林葉亭保養有法，與兒子似姊弟多過母子；亦有網民指兩母子相當搶鏡，堪稱「地表最強母子檔」。

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責任編輯：羅嘉欣