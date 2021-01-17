【防疫措施】酒吧業憂新春後結業潮一觸即發　冀當局准許復業願勸顧客安裝「安心出行」

▲ 酒吧業界約20人舉行記者會，要求政府盡快准許復業。（陳曉瑩攝）

本港酒吧在新冠肺炎疫情下3度被勒令停業，自第四波疫情以來更是關閉約一個半月，復業無期。有酒吧員工指生計大受影響，月入不足以交租，甚至要借錢過活。業界憂新春後結業潮會一觸即發，或影響至少5,000人生計，冀政府盡快給予復業，亦願意勸喻客人下載「安心出行」應用程式後，才可光顧。

擁逾20年年資、月入原有約3至4萬元的酒吧集團分區經理Alan表示，酒吧停業下，生計受挫，公司雖然有發每月約1萬元底薪，但金額不足以交租，自己幾乎花盡積蓄，生活經濟拮据，甚至要向朋友借錢應付生活，坦言感到心灰意冷，更形容早前寒冷天氣襲港，兒子在屋企要穿著校褸保暖，

小朋友之前的衣服已不合穿，我連買一件褸比兒子保暖都買不起。

▲ 酒吧集團分區經理Alan。（陳曉瑩攝）

酒吧負責人阿輝稱，停業令收入大減，依靠積蓄過活，但已所剩無幾，曾想過借錢過活，但擔心還債成另一壓力，形容生活變得難過，希望政府可客許酒吧復業，令員工重新有收入，

媽媽已退休，過時過節想同家人食餐飯都要諗過度過。

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，本港約有1,400間持牌酒吧，但在第四波疫情下停業一個半月，已有業界因資金周轉問題未能維持經營，在過去3個有已有約1成酒吧結業，員工因此無法養活家庭。他稱，政府的「防疫抗疫基金」仍有部分資助未批予業界，憂慮酒吧結業潮會一觸即發，在農曆新年過後或有再多1至2成酒吧倒閉，料影響5,000至6,000人的生計。

▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永。（陳曉瑩攝）

錢雋永指，業界已處於水深火熱之中，惟近期每日確診個案反覆，時高時低，防疫措施收緊以來，疫情亦未見有緩和跡象，擔心停業規令會持續生效，酒吧復業之日仍未有一絲曙光。

他亦提及，停業令致無牌場所湧現，「偷雞」做生意，情況更愈趨猖獗，有機會成為播毒地點，批評政府防疫政策不公平、有漏洞，令酒吧停業的犧牲變得毫無意義，要求對方一視同仁。

▲ 酒吧在新冠肺炎疫情下3度被勒令停業，復業無期。(資料圖片)

錢雋永冀政府體諒酒吧業基層員工的境況，盡快給予業界復業，並會勸喻顧客下載政府的「安心出行」手機應用程式，並掃碼QR Code（二維碼）記錄行蹤後才可光顧，否則酒吧不會接待。

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記者：陳曉瑩