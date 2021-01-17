【新冠肺炎】中大招募2000人驗血清　有抗體可考慮不接種疫苗

▲ 中大邀請2000人進行血液抗體測試。（短片截圖）

本港第四波疫情反覆，有病徵者自然可及時求醫做檢測，惟有些感染者沒有任何症狀和不適，甚至已自動痊愈。香港中文大學醫學院正招募2000人，透過血清測試以偵查隱性新冠肺炎感染，如參加者發現自己已有抗體，甚至可考慮不接種疫苗。

中大微生物學系系主任陳基湘教授透過短片解釋，驗血清和驗唾液、大便不同，唾液和大便是用來檢測當下有無病毒感染，而透過血清測試，可檢測以往幾個星期或幾個月前有無感染新冠肺炎。陳基湘稱，一般而言，曾感染新冠肺炎者，都有抗體和保護力，因此參加者如發現自己已有抗體，可考慮不接種新冠肺炎疫苗。

參加方法：

18歲或以上的市民，如想知道自己是否曾感染新冠肺炎，均可於本月15日至29日前，致電或WhatsApp 6714 0697或6590 5746查詢及報名。報名後，將獲安排到威爾斯親王醫院抽血，過程大概半小時，費用全免，大約4星期後有結果，所有紀錄都會保密。

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責任編輯：林曉君