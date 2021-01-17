【狠父殺嬰】年輕爸媽浴缸誕B決定棄養　16歲狠父雪地活埋女兒連轟兩槍爆頭亡

▲ 16歲爸爸承認將初生女兒活埋雪地，再開兩槍轟斃她。

在冰天雪地下，一名初生女嬰竟遭生父狠下毒手！美國一對16歲小情侶本月初在家中浴缸誕下女嬰，但兩人都不想撫養，年輕爸爸揚言要「做些事情讓女嬰消失」，竟將初生女嬰活埋雪地，並對準她的頭部連轟兩槍，令女嬰當場慘死。

綜合《美聯社》及美國《全國廣播公司》（NBC）報道，來自美國威斯康辛州格林郡奧爾巴尼（Albany）的16歲少年安達臣（Logan T. Kruckenberg-Anderson），與一名同齡少女拍拖，少女跟男友珠胎暗結，於本月5日在家中浴缸誕下女嬰Harper，由少女的爸爸幫手照顧。

少女的爸爸於上周六（9日）發現孫女失蹤，遂報警求助。警方到場向安達臣問話時，安達臣謊稱與少女取得共識，以60美元（約465港元）將女兒交託予一名網友，代為轉送至當地的領養機構。

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盼女兒「從人生中消失」

惟警方第二次查問時，安達臣改口稱自己與少女是拋棄女嬰，認為「要做些事情，讓女嬰從他們的人生中消失。」他曾想過將女嬰棄於消防局外，或任何一個能收養她的地方。

最後他向警方承認，案發當日他將全身赤裸的女兒放入背囊，孭起她前往充滿積雪的偏僻樹林，將女嬰放入已倒塌的樹幹內，並再向其身上堆滿雪，然後離開。

雪地活埋女兒 難頂哭聲憤而槍殺

警方翌日帶安達臣重返現場，找到女嬰的屍體，但發現女嬰頭部被轟2槍，他才坦承因為聽到女兒的哭喊聲，令他情緒大爆發，對準女嬰的頭部連轟兩槍後才離去。

案件揭發後，一名青年聯絡警方並交出一把槍，聲稱是安達臣交給他保管。安達臣被控一級故意謀殺等罪，美國司法部傾向將他視為成年人判刑。案件將於本月20日開庭審訊，一旦罪成，安達臣將面臨最高刑罰終身監禁。

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責任編輯︰林綺玲