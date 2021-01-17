【勁歌金曲2020】視帝王浩信摘人氣王獎　菊梓喬+周柏豪+胡鴻鈞爭TVB歌王歌后

▲ 王浩信摘金曲奬。（東星圖片）

《勁歌金曲總選》今晚於TVB電視城舉行，除多位星夢歌手如周柏豪、連詩雅、菊梓喬等現身，由電視跨界的羅天宇、龔嘉欣、袁偉豪也有現身電視城，而視帝王浩信就先拔頭籌贏得人氣王大獎。

王浩信憑《甘心替代你》摘下金曲獎，兼獲人氣王大獎，而女歌星大熱的菊梓喬以《不能放手》拿下金曲獎。

連詩雅亦以兩首歌入選金曲獎。

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《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》得獎名單

人氣王大獎： 王浩信

最佳改編歌曲金獎：《甘心替代你》 王浩信

勁歌金曲獎 (1)：《不能放手》 菊梓喬

勁歌金曲獎 (2)：《我未能忘掉你》 菊梓喬

勁歌金曲獎 (3)：《沒身份妒忌》 胡鴻鈞

年度最佳進步獎： 銅獎 施匡翹/銀獎 謝文欣/金獎 趙慧珊

勁歌金曲獎(4)：《愛情事》 連詩雅

勁歌金曲獎(5)：《小謊言》 連詩雅

勁歌金曲獎(6)：《愛沒懷疑》 吳浩康

勁歌金曲獎(7)：《夢飛翔》 謝當閔、戴祖儀

勁歌金曲獎(8)：《哭牆》谷婭溦

最佳舞台演繹獎：BOP天堂鳥

最受歡迎新人獎：謝東閔、袁偉豪、艾妮

唱作新人獎：應智越

勁歌金曲獎(9)：《原來有愛》 譚嘉儀

勁歌金曲獎(10)：《血淚的磨練》 鄭俊弘

勁歌金曲獎(11)：《對手戲》 何雁詩

華語金曲獎： 《Casada》 王君馨、《該如何放棄愛》 谷婭溦

勁歌金曲獎(12)：《找到一個人》 曾樂彤

傑出表現大獎：銅獎 伍富橋/銀獎 糖妹/金獎 林穎彤

▲ （東星圖片）

最佳合唱歌曲獎：銅獎 《二次緣》 海俊傑、李施嬅/銀獎 《低谷天堂》 林峯、菊梓喬/金獎 《逆流直上》 羅天宇、龔嘉欣 / 謝東閔、戴祖儀

勁歌金曲獎(13)：《我們都想旅行》洪卓立

勁歌金曲獎(14)：《一千零一夜》李靖筠

最佳唱作歌手金獎： 胡鴻鈞、吳浩康、林家謙

最佳原創歌曲金獎：《一人之境》 林家謙

勁歌金曲獎(15)：《輕熟女》 王灝兒

最受歡迎網絡女歌星：菊梓喬

勁歌金曲獎(16)：《我輸不起》 菊梓喬

最受歡迎網絡男歌星：胡鴻鈞

勁歌金曲獎(17)：《凡人不懂愛》 胡鴻鈞

年度優秀歌星：泳兒

勁歌金曲獎(18)：《溝渠暢泳》 泳兒

最佳演繹女歌星：譚嘉儀

最受歡迎女歌星：菊梓喬

最受歡迎男歌星：周柏豪、胡鴻鈞

勁歌金曲獎(20)：《呼吸有害》 莫文蔚

勁歌金曲金獎：《呼吸有害》 莫文蔚