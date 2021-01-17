【確診大廈】油尖旺續成重災區錄17宗個案　寶石戲院大廈A座增5宗個案

▲ 深井麗都花園，其中2座有兩個單位出現確診個案而須強制檢測。（曾耀輝攝）

本港今日（17日）新增55宗新冠肺炎確診個案，包括4宗輸入個案、51宗本地個案，有16宗屬不明源頭感染，另有80宗初步陽性個案，累計9,557宗，另有1宗疑似個案。衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區繼續成重災區，錄得最多個案達17宗。

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港島

東區：(4)

柴灣峰華邨曉峰樓x2

柴灣興華(二)邨安興樓

鰂魚涌康怡花園N座

中西區：(2)

上環盈峰一號

堅尼地城明珠閣

九龍

油尖旺：(17)

油麻地金勳大廈、

油麻地廣基大廈x3

油麻地北海街17號

油麻地新填地街30號

油麻地新填地街24號

油麻地新填地街23號

油麻地廟街1號x2

油麻地懷高大廈

油麻地碧街21號

油麻地文輝樓

油麻地常安大廈

油麻地渡船街18號

油麻地廟街157號

旺角富榮花園2座

九龍城區：(8)

紅磡安泰大廈x2

紅磡寶石戲院大廈A座x5

土瓜灣益民大廈

觀塘區：(2)

觀塘翠屏北邨翠樟樓

牛頭角樂華北邨欣華樓

深水埗區：(2)

深水埗昌遠大廈溫暖護老院

長沙灣蘇屋邨彩雀樓

新界

葵青區：(7)

葵涌瑞景大廈A座x2

葵涌石蔭邨仁石樓x2

葵涌新葵興花園C座

葵涌荔景邨明景樓

葵涌勝華大廈

荃灣區：(3)

荃灣綠楊新邨R座

深井麗都花園2座x2

元朗區：(3)

元朗新田東鎮圍

元朗水邊圍邨湖水樓

元朗朗屏8號1座

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記者：蘇文軒