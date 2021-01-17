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【確診大廈】油尖旺續成重災區錄17宗個案　寶石戲院大廈A座增5宗個案

社會 21:40 2021/01/17

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深井麗都花園，其中2座有兩個單位出現確診個案而須強制檢測。（曾耀輝攝）

本港今日（17日）新增55宗新冠肺炎確診個案，包括4宗輸入個案、51宗本地個案，有16宗屬不明源頭感染，另有80宗初步陽性個案，累計9,557宗，另有1宗疑似個案。衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區繼續成重災區，錄得最多個案達17宗。

點擊圖片即睇部分出現確診個案或居民須強制檢測的大廈：

    點擊圖片放大
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港島

東區：(4)

  • 柴灣峰華邨曉峰樓x2
  • 柴灣興華(二)邨安興樓
  • 鰂魚涌康怡花園N座

中西區：(2)

  • 上環盈峰一號
  • 堅尼地城明珠閣

九龍

油尖旺：(17)

  • 油麻地金勳大廈、
  • 油麻地廣基大廈x3 
  • 油麻地北海街17號
  • 油麻地新填地街30號
  • 油麻地新填地街24號
  • 油麻地新填地街23號
  • 油麻地廟街1號x2
  • 油麻地懷高大廈
  • 油麻地碧街21號 
  • 油麻地文輝樓
  • 油麻地常安大廈
  • 油麻地渡船街18號
  • 油麻地廟街157號
  • 旺角富榮花園2座

九龍城區：(8)

  • 紅磡安泰大廈x2
  • 紅磡寶石戲院大廈A座x5
  • 土瓜灣益民大廈

觀塘區：(2)

  • 觀塘翠屏北邨翠樟樓
  • 牛頭角樂華北邨欣華樓

深水埗區：(2)

  • 深水埗昌遠大廈溫暖護老院
  • 長沙灣蘇屋邨彩雀樓

新界

葵青區：(7)

  • 葵涌瑞景大廈A座x2  
  • 葵涌石蔭邨仁石樓x2
  • 葵涌新葵興花園C座
  • 葵涌荔景邨明景樓
  • 葵涌勝華大廈

荃灣區：(3)

  • 荃灣綠楊新邨R座
  • 深井麗都花園2座x2

元朗區：(3)

  • 元朗新田東鎮圍
  • 元朗水邊圍邨湖水樓   
  • 元朗朗屏8號1座

《TOPick診症室》每集由專家解構不同的疾病，即看最新一集：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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