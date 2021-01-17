【確診大廈】油尖旺續成重災區錄17宗個案 寶石戲院大廈A座增5宗個案
社會 21:40 2021/01/17
本港今日（17日）新增55宗新冠肺炎確診個案，包括4宗輸入個案、51宗本地個案，有16宗屬不明源頭感染，另有80宗初步陽性個案，累計9,557宗，另有1宗疑似個案。衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區繼續成重災區，錄得最多個案達17宗。
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港島
東區：(4)
- 柴灣峰華邨曉峰樓x2
- 柴灣興華(二)邨安興樓
- 鰂魚涌康怡花園N座
中西區：(2)
- 上環盈峰一號
- 堅尼地城明珠閣
九龍
油尖旺：(17)
- 油麻地金勳大廈、
- 油麻地廣基大廈x3
- 油麻地北海街17號
- 油麻地新填地街30號
- 油麻地新填地街24號
- 油麻地新填地街23號
- 油麻地廟街1號x2
- 油麻地懷高大廈
- 油麻地碧街21號
- 油麻地文輝樓
- 油麻地常安大廈
- 油麻地渡船街18號
- 油麻地廟街157號
- 旺角富榮花園2座
九龍城區：(8)
- 紅磡安泰大廈x2
- 紅磡寶石戲院大廈A座x5
- 土瓜灣益民大廈
觀塘區：(2)
- 觀塘翠屏北邨翠樟樓
- 牛頭角樂華北邨欣華樓
深水埗區：(2)
- 深水埗昌遠大廈溫暖護老院
- 長沙灣蘇屋邨彩雀樓
新界
葵青區：(7)
- 葵涌瑞景大廈A座x2
- 葵涌石蔭邨仁石樓x2
- 葵涌新葵興花園C座
- 葵涌荔景邨明景樓
- 葵涌勝華大廈
荃灣區：(3)
- 荃灣綠楊新邨R座
- 深井麗都花園2座x2
元朗區：(3)
- 元朗新田東鎮圍
- 元朗水邊圍邨湖水樓
- 元朗朗屏8號1座
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記者：蘇文軒