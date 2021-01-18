醫局力推智慧醫院提升效率　未來3年藍圖盼推至18間急症醫院

▲ 醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔。(陳靜儀攝)

科技日新月異，今年成立30周年的醫管局近年積極推動智慧醫院的發展，由最初使用紙張傳遞資料，至現時多方面電子化，並增加人工智能技術分流X光肺片、機械人送餐，以提升病人安全及醫療成效。醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔提到，未來3年藍圖是18間急症醫院都可成為智慧醫院；醫管局主席范鴻齡則指發展智慧醫院，長遠有助解決人手和服務供求失衡問題。

公院早年積極推動「無紙化」，現時電子病歷系統、電子派藥系統已在全港公院推行。張毅翔相信公院較早年已減去7至8成紙張，笑言「節省好多棵樹」。加入醫管局已27載的他，提到未來3年願景，指希望全港18間急症醫院的病房，都能像2017年投入運作的天水圍醫院一樣，所有病床也「電子化」，即以電子報告板取代紙本展示病人資料和維生指標，以機械人運輸床單、被褥及藥物和進行巡邏工作等，成為「智慧醫院」。

▲ 智慧病房，以電子報告板取代紙本展示病人資料和維生指標。(陳靜儀攝)

急症科專科醫生、醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華分享說：

排版（紙本病歷）最大的問題是僅得一份，病人就診時醫護要尋找屬於他的排版，若放了在其他醫院，醫院便要聯絡該院借排版，花好多時間才可以看到病歷紀錄。相反，電子化後工作分配效率有明顯提升，同時可透過使用病人的大數據進行更多研究。

▲ 急症科專科醫生、醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華(左)。(陳靜儀攝)

於2018年，醫管局曾一周內收到瑪麗、威爾斯及瑪嘉烈3間龍頭醫院通知，因未有察覺病人肺部X光片有陰影，導致3名有惡性腫瘤的病人延遲醫治，當時提出以AI（人工智能）技術為醫生「執漏」，於臨床應用上，會先由AI系統分流高風險和低風險的肺片，為醫生訂定閱讀的先後次序。事隔3年，張毅翔指，人工智能觀察X光片的準繩度達9成，惟技術現仍在試驗中，預計今年第二季起逐步在醫院使用。他強調，AI不會取代醫護人員，AI技術只是充當輔助角色，防止「走漏眼」。

此外，醫管局亦持續研究5G通訊在臨床上的應用，包括讓資深醫生遙距指導及監察手術，今年內會有數間醫院開始研究工作，亦會進一步加強各種機械人在公院的應用，未來會有更多公院引入機械人進行如運輸及巡邏等工作，減輕醫護等員工的工作壓力。

醫管局主席范鴻齡昨亦發表網誌指，發展智慧醫院是未來最重要發展策略之一，已計劃在舊醫院規劃重建時，優先考慮加設智慧醫院的配套和網絡設備，較新的醫院亦會陸續引入更多智慧醫療設備，希望醫護人員可透過科技的協助，為病人提供更優質的服務，及長遠解決人手和服務供求失衡的問題。

記者：洪芷晴