【新冠肺炎】全港速遞員明日至本月底獲一次免費檢測服務

▲ 食物及衞生局今日（17日）公布，由1月19日至31日，政府會為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費新冠肺炎檢測服務。（經濟日報資料圖片）

食物及衞生局今日（17日）公布，由1月19日至31日，政府會為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費新冠肺炎檢測服務。有關服務由即日起接受預約。



食物及衞生局發言人說，鑑於近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低新冠肺炎在社區傳播的風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，我們亦會透過社區檢測中心，為全港所有速遞員提供一次免費新冠肺炎檢測服務。



發言人鼓勵速遞員積極參與免費檢測，以保障自己、家人和同事健康。免費檢測服務將開放至1月31日，速遞員可在考慮自身需要後，選擇合適時段進行檢測。如果速遞員已有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受政府提供的免費檢測，不應前往社區檢測中心。」



速遞員必須透過「社區檢測中心預約系統」（www.communitytest.gov.hk）預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將需自行繳付240元的檢測費用。



免費檢測服務由1月19日開始，直至31日，期間每名速遞員只可接受免費檢測服務一次。檢測結果呈陰性的參加者會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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責任編輯：洪芷晴