【新冠肺炎】新聞博覽館舉辦網上講座　教市民疫境中抗逆

▲ 曾繁光建議市民，在疫情下要保持正面的態度。（新聞博覽館供圖）

本港新冠肺炎疫情持續一年，除了市民生活、學業、工作及收入大受影響，部分人亦出現不同程度的情緒壓力。香港新聞博覽館今天舉行「與疫同行」網上講座，邀請專家教市民紓緩情緒壓力。

講者包括香港大學社會科學院副教授及臨牀心理學家黃蔚澄，以及精神科專科醫生曾繁光。黃蔚澄博士指，市民長時間留在家中，減少了人與人之間的互動接觸，又缺乏戶外運動，身體機能亦會變差，難免會增加壓力，影響精神健康。他建議大家，要主動與別人溝通、關心身邊親友亦要多做伸展運動，保持身心健康。

曾繁光則建議市民，在疫情下要保持正面的態度、儘量減少接觸引發負面情緒的資訊，有需要便尋求專業人士協助。他又提出抗疫十九式，包括要儘快回到生活常軌，接受變幻是人生常理，以及學懂謙遜淡泊。

香港新聞博覽館副主席陳淑薇女士稱，過去一年，網上流傳各式各樣的抗疫資訊，難辨真偽，隨時會觸動公眾的情緒，或令市民感到困惑，新聞博覽館因此舉辦講座，邀請專家與大家分享抗疫訊息。

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責任編輯：林曉君