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【勁歌金曲】胡鴻鈞與周柏豪平分獎項　Hubert成首位90後最受歡迎男歌星得主　

娛樂 10:15 2021/01/18

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胡鴻鈞獲《勁歌金曲頒獎典禮》最受歡迎男歌星。

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》最矚目的獎項之一的「最受歡迎男歌星」，結果由胡鴻鈞（Hubert ）與周柏豪平分，也是《勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎男歌星」第一次出現同時兩位得主。

現年30歲的胡鴻鈞首次獲此獎項，也是第一位《勁歌金曲頒獎典禮》的90後「最受歡迎男歌星」得主。

於2010年9月參加《超級巨聲2》奪亞軍的胡鴻鈞，入行將10年。他在2012年推出首張個人專輯《雙飛》並獲金唱片，於同年《勁歌金曲頒獎典禮》獲新人獎。

【勁歌金曲2020】視帝王浩信摘人氣王獎 菊梓喬+周柏豪+胡鴻鈞爭TVB歌王歌后

胡鴻鈞與周柏豪平分「最受歡迎男歌星」（東星圖片）

憑TVB劇成功入屋

胡鴻鈞可說憑TVB劇令其音樂相得益彰，他多次主唱TVB劇主題曲及片尾歌，由此令歌曲街知巷聞，比如《天梯》主題曲《 一生一心》、及《師父明白了》主題曲《明白了》等。

另外，Hubert作歌視雙棲發展，同時參演電視劇，其中不乏人氣作，比如在2016年於《降魔的》演石敢當而人氣急升，由此成功入屋。同時，主唱該劇主題曲《到此一遊》更是爆紅。

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豁達面對負面新聞

至於演藝工作以外的花邊新聞，胡鴻鈞被指現時外表與初出道時大不相同。另外，他分別與許廷鏗及蔡思貝傳出緋聞，令其性取向惹人猜測。

Hubert曾接受TOPick專訪稱，理解作為公眾人物難免要面對負評：「『食得咸魚抵得渴』，當在享受別人對你的歡呼聲及讚賞時，同一時間也會有人對你有所批評或不認同你在這行的工作。所有的事我都會接受，這些負面新聞或負評都會令自己進步，反思自己有甚麼做得不好。」

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對於被指「男女通殺」，胡鴻鈞豁達地回應：「覺得『男女通殺』是一種讚賞，即我能同時有男粉絲和女粉絲，相信大家都希望自己的粉絲群是有男有女。若是緋聞也好，這是每個藝人都一定會遇到的事，證明我在兩個性別上都有吸引力，也是好事。」

至於整容傳聞，Hubert亦大方稱：「我會選擇跟大家一起去開這個玩笑，會自嘲說：『我已進化成11.0或12.0了。』其實這是好事，至少大家也一直都有留意我，從事這行最重要是有人討論。」對答得體兼EQ十分高。

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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