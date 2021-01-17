【海洋公園】消息：3年後擬免費入場部分設施額外收費　港府最快明日交代公園重新方案

▲ 據了解，政府最快明日（18日）中午公布海洋公園重新方案。 （經濟日報資料圖片）

海洋公園去年年中獲港府撥款54億元「續命」一年，政府同時用半年時間重新檢討公園的未來發展及定位。據悉，公園「重生方案」建議市民及遊客可免費入場，再推商城制，包括機動遊戲在內的指定設施，則會逐項收費，料2、3年後實施，政府最快明日（18日）中午公布新方案。



消息指，海洋公園山下的設施可任遊客免費遊覽，而公園內的餐飲服務則會外判予承辦商承包。至於某些特定設施，例如水族館、熊貓館、山上纜車、機動遊戲、以及未開幕的水上樂園則要額外收費。遊客入場後將會佩戴手帶以紀錄使用過的設施，票價約為數十元。

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旅遊界立法會議員姚思榮表示，若海洋公園充當「包租公」，將山上的機動設施外判，可減省成本，並有相信山下景區若人流足夠，將會有可觀收入。惟他指，若園方的機動設施不更新，便無新鮮感吸引旅客入場，但購入新設施將增加營運成本，卻令縮減成本帶來困難。

姚思榮續指，海洋公園目前只有約10億至20億元的資金，若疫情持續，經營狀況可能會有困難，如公園再申請撥款會面對很大難度，認為園方需要向立法會交代短中長期的計劃，包括未來3年的營運開支，包括會否需要再借貸，或向立法會申請撥款等。

有逾40年歷史的海洋公園近年備受財困，去年年初曾爭取政府注資106億元重新定位及發展，於未來8年欲打造7大主題區及增加26個景點，但遭到跨黨派反對，港府去年5月中建議向公園改為撥款54億元「續命」一年，及償還逾30億元的貸款，最終獲立法會財委會通過，款項預計今年年中用完。

公園去年年底公布的2019/20財政年度業績，在連續4年「見紅」後，獲港府「泵水」30多億元下扭虧為盈，錄得逾19億元盈餘。 不過，疫情下公園3度閉園，自第四波疫情以來更是停運約一個半月，至今開園仍無期

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記者：陳曉瑩