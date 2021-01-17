【強檢大廈】油麻地佐敦指定區域今再多8幢大廈納入強檢　累計涉30幢

▲ 廟街 157-159 號今日被納入強檢大廈。（陳靜儀攝）

食衞局表示，就油麻地及佐敦一帶近日在短時間內出現多宗確診個案，為盡快切斷當區的傳播鏈，當局早前決定在指定區域（即東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道）進行更進一步的「須檢必檢」行動，如指定區域內的大廈過去14日內有一個單位出現1宗或以上的確診個案，會被納入第599J章下的強制檢測公告，過去14日曾身處相關大廈的人士須接受強制檢測。按此準則，今日有8幢大廈須被納入強制檢測公告。包括：



1. 香港九龍油尖旺白加士街 98 號金威廣場

2. 香港九龍油尖旺新填地街 45A-47 號

3. 香港九龍油尖旺上海街 105-111 號統一大廈 B 座

4. 香港九龍油尖旺吳松街 67-77 號金寶大廈

5. 香港九龍油尖旺南京街 3-5 號懷高大廈

6. 香港九龍油尖旺炮台街 11-17 號常安大廈

7. 香港九龍油尖旺渡船街 17-18 號

8. 香港九龍油尖旺廟街 157-159 號

局方指，任何在本月4日至1月17日期間曾身處附件一中的任何指明地方超過2小時的人士(包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月20日或之前接受檢測，受檢人士若在本月15日至本月17日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

計及上述8幢大廈，當局上周六(16日)亦將該區另外2幢大廈納入強檢名單，包括新填地街23-25號，及廣東道608號廣基大廈，即由上周五起，港府已在上述指定區域，將30幢大廈納入強檢大廈名單。

局方提醒，會嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：楊玉珠