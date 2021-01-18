全數分校校長子女讀德萃　家長身份助掌握成效

▲ 身兼管理6間學校的校長以及為人父親，朱子穎承認過去一年犧牲了與兒子的相處時間。圖為大埔德萃小學學生在疫情將「美食車」改裝為「圖書車」。（陳國峰攝）

德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎加入德萃前已計劃實踐不少創新教育理念，目前他及德萃多間分校校長及教師，都讓子女在德萃就讀，能夠同時以家長身份掌握新措施成效。在疫情下，他讓兒子跟車一起派電腦給基層學生，分享自己的「有餘」。

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朱子穎形容在津校推動全新想法容易得多，但私校需要取得家長及教師等持份者較大認同才能實施。他早年已在津校推動電子書包等科技教育工作，他以推出手機應用程式作比喻，強調「要以顧客為優先」，用家有自由選擇使用與否，要取得家長、學生意見才可以確認每一步改革。

疫下貢獻教育 棄親子時間

我哋自己校長嘅所有小朋友、好多老師（的子女）都係喺返自己學校讀書。

他形容這種情況在其他學校比較少見：

我都係呢間學校嘅家長，每實施一個計劃，自己就知道到位未，慢慢一步步做，按部就班。

疫情下教書難，身兼家長更難兼顧照顧子女學習，朱子穎說，回顧在疫情下這一年，原先打算將五分三時間分配給教育、五分一分配給家人、餘下五分一用作貢獻城市及教會，實際上給予教育時間超過預期，結果便「放棄咗陪阿囝時間」。

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雖然日常親子時間減少，但朱子穎說，疫情下亦改變他建立親子關係的方式。兒子現正就讀二年級，有時更會陪父親上班，回到學校看書、上網課，再等他下班回家；去年疫情爆發初期，朱子穎曾親身到社區派發由有心人捐贈的電腦，他笑言兒子跟車做了「送貨仔個仔」，並透過那次經驗，教導兒子「分享有餘」的理念，其後也促成兒子與德萃其中一間分校校長的兒子合力創作正面抗疫歌曲，分享互供互給的信念。

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記者：馮琪雅