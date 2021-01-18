轉戰私校遇疫情屢碰壁　朱子穎「身教」擁抱困難成功引體驗式學習

▲ 轉戰私校兩年多，加上疫情衝擊，朱子穎坦言當中有不少障礙，但強調要向下一代身教「擁抱困難」。（陳國峰攝）

3年前朱子穎宣布跳出津校「安舒區」轉戰私校德萃，冀更大規模實踐其教育理念。現時作為德萃幼稚園部及小學部總校長，管理6間學校、擁逾千名學生，雖然受疫情拖延開發教育應用程式及縮減課堂等大計，他仍努力引入更多體驗式學習，冀多方面為學生減壓；同時又積極支援坊間教育程式開發及基層網上學習等工作。朱子穎強調身教，即使在逆境中仍要「擁抱困難」：「愈係困難、愈係黑暗，光先至更加彰顯。」

朱子穎於2018年初宣布辭任津校天虹小學校長、加入私校德萃教育機構繼續推動教育創新。德萃當時只有2間幼稚園及1間小學，至今增至3間幼稚園、3間小學及1間中學，目前由他負責的幼稚園及小學，6間學校學生人數合共約1,400人，「由影響更多人的角度出發，我覺得呢兩年半係好值得參與的工作」。

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落實中小幼一條龍 學生紓壓

學生壓力問題為人詬病多年，朱子穎到任德萃時，已開始協助德萃開展中學部的工作，能夠落實中小幼「一條龍」亦是他在本學年達成的其中一項目標。

他認為「返學就係為考試」、學習與考試完全掛鈎的社會想法是結構性問題，從70、80年代的「成功方案」建構而來，惟這套方案明顯不合時宜，故希望透過一條龍升學為學生減少競爭學位的壓力，考試評估只當作「驗身報告」，讓學校得知學生的表現水平再對症下藥，在津校已推動愉快學習的他指德萃學生並非完全無壓力，「令小朋友童年減壓，唔代表對學習無要求、學唔到嘢」，強調要用合理方法。

▲ 德萃教育機構推動教育創新，至今增至3間幼稚園、3間小學及1間中學。（陳國峰攝）

面對挑戰要有耐性 勿抱怨

朱子穎宣布加入德萃時，揚言要開發結合AI及大數據的應用程式，提升學習效率，以及目標去年將小學部每日課節減至4堂等，他直言加入德萃前有很多新想法，但部分因家長、老師及社會未達共識，加上受疫情拖延，「計劃擺喺腦入面，暫時未攞出嚟傾住」，而該校目前推動的網上學校每日上午仍有6堂單向性授課，另加下午的班主任課及嘉賓講座等活動。

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朱子穎自評這兩年多的表現有80分，面對轉到私校及過去一年疫情帶來的困難，「要寫落嚟可以寫3張紙」，強調特別在疫情下要向下一代身教，他說：

面對困難同挑戰時，唔係抱怨，而是倒反轉擁抱困難，愈係困難愈係黑暗嘅時候，光先至更加彰顯；遇到困難嘅時候，要有耐性、策劃，要睇準時機。

其中成功實踐，令他最富成功感的工作，是在校內推動體驗式學習，減少抄寫之餘，亦有更大空間讓學生實踐關心、關懷教育，「好需要家長認同、課程寬度先實踐到。」

學生接觸社區長者 生命教育

他舉例教導「關愛」，德萃其中一堂生死教育課教他印象深刻，他憶述那次讓學生接觸社區長者，替他們剪頭髮及化粧，最後拍攝一輯實為「車頭相」的證件相，學生回想自己上一次拍攝證件相是為了製作旅行證件，「其實獨居長者唔會去旅行，解釋返人生嘅最後旅程其實就係死亡。」

他續說，跳出津校另一原因是看見社會需要人提出解決方法，擺脫津校的「半個公務員」身份後，可透過更多不同渠道參與，包括協助坊間的學校應用程式GRWTH的開發工作，另外亦有參與功能校服物料開發，以及繼續推動早年成立的社企DreamStarter。

教學以外，朱子穎上任前後，德萃曾捲偷步收生等多場「媒體風波」，他直言這些事件較棘手，但學到更細節地以理服人：

引用馬雲先生的說話，當你件事成功、得到人認同，隨之而來一定會出現攻擊者、敵人，但重要嘅係做返好自己，同持份者、家長更緊密溝通，每次遇到攻擊，更鞏固自己團隊。

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記者：馮琪雅