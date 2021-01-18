德萃網上教學家長「試堂」讚好　插班讀網課

▲ 德萃教育機構早於前年建立網上學校雛形；採訪當日有校長子女回校上網課，參與網上實時問答活動。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情促使學校的網上教學「入屋」，家長可直接看到教師表現如何，雖然受退學潮及移民潮影響收生，但德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎指，仍有其他學校的家長透過網課「試堂」後，決意插班入讀德萃。

疫情下幼稚園出現退學潮，朱子穎指德萃幼稚園亦受影響，但去年仍能在逆市有足夠學生家長支持，在馬鞍山增設多一間幼稚園；小學部亦面對移民潮引發的退學潮，透露3間小學在近半年有約30至40人因移民退學。

德萃總校長朱子穎「身教」 籲逆境擁抱困難強調體驗式學習

不過，即使疫情下全面恢復面授課堂遙遙無期，也有其他學校的家長插班面試表明決定要參加該校的網課，引述家長說︰「我哋confirm（確認）插班入嚟join（加入）你哋嘅Online learning（網上教學），因為過去幾個月我去咗隔籬阿B仔上緊你哋學校課堂，覺得學得好好。」

他認為新常態下「學習入屋」，「學校做好網上教學本質及課堂設計，切合學生及家長需要，更加可以印證自己的教育是否成功。」

朱子穎表示，他早在2018年於德萃上任時，已着手推行學生「一人一機」及教師網上開會等基建工作，要管理多間分校的他形容「教師網上開會已成常態」，「教育局去年年初一宣布停課，初三、初四老師已經可以如常（網上）開會」。

網課如網購 須添額外價值

今天網上教學已成為新常態，而他早於2019年建立網上學校（Online School）的雛形，他又以網購比喻，強調網課要比面授課帶來額外價值。他舉例指，在疫情下透過郵寄實物材料包，有助傳遞知識技能；又透過師生比例低至1對5的「圍爐取暖」環節進行德育課堂等，另維持網上生日會及聖誕派對等，以助學生建立群體生活。

疫情中小學生難以避免長時間的實時網上授課，上網時間長，朱子穎建議家長可在家中設定面向牆壁、背向客廳或飯廳的位置，供子女上網課，讓子女在使用電腦期間注意到自己的上網行為亦有機會被父母留意到，以免接觸不當網上資訊。

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記者：馮琪雅