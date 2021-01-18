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煤氣公司與兩大學合作製兒童動畫　盼助幼童疫景自學

社會 07:00 2021/01/18

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煤氣公司與兩大學合作製兒童動畫。（梁偉榮攝）

疫情下本港學校仍未能回復正常上課，網上教材由其重要。為幫助大學生增加實習機會及為小學生提供網上教材，中華煤氣有限公司展開教育動畫製作項目「綠火焰」計劃，希望讓學習製作動畫的學生體驗與客戶合作，同時教授煤氣相關的安全信息。

計劃邀請了香港理工大學設計學院和香港浸會大學傳理系的學生製作了4條短片，內容包括燃氣安全、環保煮食和在家學習等。

理大學生范美雪和另外2位同學負責設計及製作有關在家學習的影片；影片講述了一眾小學生因在家學習而難以集中，最終在教師改變教育方法後，20多位同學最終成功投入地完成視藝課，並向醫護致謝。

范美雪指出，自己在疫情下亦喪受面授課堂的機會，所以對中小學生的遭遇可謂身同感受，所以今次設計短片時，是以希望為他們打氣為目標製作，希望他們在家仍能享受學習。

雖然只是不足2分鐘的短片，但為了增加觀眾的代入感范美雪的隊伍將20多個角色的居住環境和故事都設計好，「如果我地唔認真做，就會做唔好，唔夠真實。」

另一參加計劃的浸大隊伍則指，過去在學校學習的多數是3D動畫，今次要製作2D的兒童向動畫有挑戰性，過程中亦感受到自己的想法有時未能貼近觀眾需要，學習到如何和客戶溝通和協調。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

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