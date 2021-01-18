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【新冠肺炎】新增6間食肆曾有確診者到訪　中環勝香園、柴灣大快活上榜

健康 09:43 2021/01/18

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新增6間食肆曾有確診者到訪。

本港昨日（17日）新增55宗新冠肺炎確診個案，包括4宗輸入個案、51宗本地個案，有16宗屬不明源頭感染，另有80宗初步陽性個案，累計9,557宗，另有1宗疑似個案。衞生防護中心晚上交代確診患者居住地址，其中油尖旺區繼續成重災區，錄得最多個案達17宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再有6間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增6間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 中西區 美輪街 2 號 勝香園 13/01/2021 9538
  • 中西區 信德中心 粉紅記憶 12/01/2021 9538
  • 東區 興華廣場 大快活 15/01/2021 9537
  • 油尖旺 永利大廈 源記燒味粉麵茶餐廳 10/01/2021 9551
  • 九龍城 上鄉道 38 號 華園美食 14/01/2021 9523
  • 元朗 朗屏商場 麥當勞 16/01/2021 9558

確診大廈名單：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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