染髮過敏變豬頭！藥劑師教你認清染髮劑致敏成分 (附過敏測試教學)

雙眼腫如雞蛋，差點變「豬頭」……不想染髮致敏惹禍，就要睇清染髮劑中的致敏物質，今次請來註冊藥劑師Terrence分享，教大家認識染髮劑不同成分，文末更會推介一款「真。無添加」日本製天然染髮劑，同時教大家做簡單過敏測試，讓你安心染髮過新年！

天然染髮劑不一定「天然」

坊間有所謂「化學」與「天然」染髮劑，一般來說，化學染髮劑會從頭髮內部上色，其化學成分會穿過頭髮角質、滲透髮芯，破壞並分解黑色素。而天然染髮劑成分較溫和，顏色只會黏在頭髮表層，表面上色，不會破壞頭髮黑色素，亦不會傷害頭皮及髮芯！不過，Terrence直言，即使染髮劑號稱「天然」，也有可能含有致敏物質，識清成分才是王道！

兩大致敏元兇

在坊間染髮劑中，一般可找到PPD(對苯二胺)或PTD(甲苯二胺) 等兩大極端致敏物質，亦是不少人染髮致敏的元兇！這2大成分多用來幫助上色，濃度越高，上色亦更易，髮色keep得更持久，但對頭髮傷害亦更大，不止會侵入髮絲，令髮質變得脆弱、易斷，不慎接觸頭皮的話，更有可能引發皮膚紅腫、痕癢，更甚者會出發脫髮情況。

重金屬物質 嚴重可致癌

另外，坊間有染髮劑含有阿摩尼亞、鉛和水銀等重金屬，即使含量濃度符合相關規定，不過始終都屬致癌物質，有機會增加基底細胞癌(皮膚癌的一種)、乳癌同卵巢癌風險，為健康著想，都係避之則吉較好！

皮膚易敏感人士想染髮，應該點揀？

Terrence建議，若皮膚易敏感人士，應儘量選用一些「真。天然染髮劑」，染髮時顏色只會附在頭髮表層，不會傷害頭皮及髮芯，加上成分溫和，染髮後只需用清水清洗就可，無需再用洗髮露沖洗；如想髮色更明顯，多染幾次也可。另亦可留意有否「日本紅海藻精華」，該精華可以減少紫外線UV對髮色的影響，避免頭髮因照射陽光而產生氧化，令頭髮顏色變淡「甩色」，髮色亦可keep得更久！

Terrence推介！日本超人氣Return回本天然染髮護髮膏

問到Terrence有無「真。天然染髮劑」推介，佢介紹在日本擁有超高人氣的Return回本天然染髮護髮膏，此天然染髮劑100%日本製造，由日本JP研究所研製不含12種常見致敏成分，是真正的無添加染髮劑！

上色方面，利用了日本先進的「ION」離子染髮技術，顏色只會附於頭髮表層，不會傷害頭皮和髮芯，加上含有13種美髮精華，除了上面提及的日本海藻精華，也有植物精華如山茶花油、大馬士革玫瑰花等，保濕同時滋潤頭髮、修護頭皮，頭髮亮澤又豐盈！

染髮劑過敏測試

要測試自己是否對某染髮劑敏感，可於使用前2天進行簡單皮膚過敏測試，以棉花棒在乾爽手臂或大腿內側薄薄塗上少量染髮劑（約1元硬幣大小），待自然風乾，當日亦盡量不要再沾濕及擦拭測試部位。及後2天內可觀察該部位，如有出現紅疹、發紅、痕癢或水泡等情況，代表對該產品敏感，請立即清洗，並不要使用該染髮劑。如2日後無異常狀況，即可安心使用！

Return回本天然染髮護髮膏 萬寧加碼大優惠

Return回本天然染髮護髮膏有黑色及深棕色兩款，一推即用，不用混色，短髮人士一支約可全頭染10次，用時還有陣陣天然芳香。

萬寧優惠：$189/支

優惠日期：1月15日至28日

加碼優惠：優惠期內，於萬寧購買一支Return天然染髮護髮膏，可獲得$10萬寧現金券乙張。優惠有限，送完即止。

(資料由客戶提供)