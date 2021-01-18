【大鬧港鐵】39歲中大學者李薇疑挪用長者八達通 搭港鐵遇查發難被追收費

▲ 39歲中大學者李薇疑挪用長者八達通被截查

近日網上瘋傳一段影片，片中一名女子大鬧深水埗港鐵站，疑因違例使用長者八達通乘搭港鐵，被截查後發難。有網民認出該名女子是中文大學政治與行政學系助理教授李薇，並重提李薇去年9月執走路邊先人祭品作煮食行徑引來熱烈討論。

網上瘋傳一段於深水埗港鐵站拍攝的影片，片中一名戴眼鏡女子遭6名港鐵職員包圍查票，6名港鐵職員手拉手形成人牆，一名女職員雙手捉緊女子手腕。據了解當時女子疑違例使用長者八達通乘搭港鐵被截查，被要求出示身份證明文件，女子遇查情緒激動，用非純正廣東話大聲叫囂：「我要報警呀！」、「你咁樣鬧我做乜嘢呀！」

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及後女職員指已報警處理，並已攝錄現場情況，期間女子激動尖叫，口罩不斷滑落露出鼻子及嘴巴，又斥職員為「資本家走狗」。隨後警員到場處理，女子將衣物擲在地上，指住警員大聲叫罵：

你有事就搵我同事，唔係搵我！佢哋違犯國安法！係你哋唔啱，我係用錯咗八達通，你哋就拉我！

警方表示1月16日下午約4時25分接獲港鐵職員報案，指一名女子於深水埗站懷疑使用特惠八達通卡入閘，職員遂向該名女子查票，惟對方不合作，職員於是向警方求助。39歲姓李女子經勸喻後願意向港鐵職員出示身份證明文件以作票控用途。案件列作違反《港鐵附例》，交由港鐵跟進。

港鐵回應傳媒查詢指，1月16日約4時20分左右，港鐵顧客服務及收益保護組人員於深水埗站大堂執勤期間，留意到一名女士使用特惠車票入閘，懷疑她沒有繳付正確車資，於是上前請該乘客出示車票檢查。該乘客初時拒絕合作並推撞職員，其他職員於是上前協助及報警求助。職員其後證實該乘客並不符合使用長者八達通的條件，違反車票發出條件。職員於警員到場後按程序根據港鐵附例向她徵收附加費，而該名乘客繳付了附加費後自行離開。



港鐵提醒市民，根據《港鐵附例》，職員如發現乘客違反港鐵附例或車票發出條件，可向該名乘客徵收附加費，若乘客拒絕繳交附加費，可被檢控，一經法庭定罪，最高可被罰款5,000元。

中大不評論個別事件。如有大學成員被裁定觸犯法例，校方會按既定程序處理。

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曾執走路邊先人祭品煮食

李薇來自上海，在上海復旦大學取得學士及碩士學位，其後在香港大學取得博士學位，現任職中大政政系助理教授。李薇自去年9月起引起網民關注去年9月正值農曆七月，她在Facebook發文及上載多張圖片，執走路邊先人祭品作煮成三餸一湯：

左下角的鹵花生就是本人披星戴月拾來的花生，印傭姐姐剝殼後加薑片生醬油和湯，用煲粥鍋煲到湯去汁出而成，簡單美味。

及後網民留言批評不尊重先人，她再回應稱：

水果也好吃，哈哈，我開心關你屁事。

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責任編輯：羅嘉欣