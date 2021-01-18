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【新冠肺炎】石蔭邨仁石樓現糞渠倒灌入屋 居民傢俬被浸壞憂「播毒」：已非首次

健康 10:14 2021/01/18

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本港新冠肺炎疫情持續，多棟住宅大廈因出確診個案，其中葵涌石蔭邨仁石樓因現多宗確診個案而被列入強制檢測範圍。但仁石樓多個居民單位出現糞水倒灌入屋，居民憂「播毒」，并稱該種情況非首次。

新界西立法會議員陳恒鑌在其facebook專頁圖文并茂發帖稱，石蔭邨仁石樓居民需接受強制檢測之際，該大廈一樓再出現糞水倒灌入屋問題。居民指出，該情況已非首次，不久前糞水更把傢俬浸壞，保險公司又不願作出賠償。

從其上傳圖片可見，居民家中座廁附近被糞水四濺，非常嘔心。每當樓上有人沖廁時，家中座廁便會有水花濺出，因而擔心有「播毒」問題。

    點擊圖片放大
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陳恒鑌稱，疫情下出現如此情況危險，他與石蔭東邨及石蔭邨區議員李世隆已要求房署，馬上跟進及清潔消毒。其後，清潔工友到受影響單位內，用1:49稀釋漂白水拖抹，並在平台清潔消毒，他感謝工友辛勞。

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責任編輯：羅嘉欣

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