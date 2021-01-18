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【新冠肺炎】消息：今日新增逾100宗確診個案　相隔1個月再「破百」

社會 13:16 2021/01/18

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消息稱今日（18日）新增逾100宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息稱今日（18日）新增逾100宗確診個案，是自12月19日錄得109宗個案後，再次「破百」。衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

昨日（17日）新增55宗確診個案，涉及16名男子、39名女子，介乎1歲至90歲，包括4宗輸入個案、51宗本地個案，有16宗屬不明源頭感染，有10宗於臨時檢測中心檢測出來，另有1宗疑似個案，累計9,557宗。另有80宗初步陽性個案，涉及一名深水埗欽洲街護老院的院友。詳情即看：【下一頁】

油尖旺區的確診情況，張竹君指出新增4座大廈出現確診個案，包括佐敦南京街5號懷高大廈、炮台街常安大廈、旺角渡船街18號、廟街157至159號。詳情即看：【下一頁】

醫管局表示，明愛醫院一名在舒緩病房工作的護士，他家住強制檢測範圍；在1月16日經檢測發現初步確診，她本身並無病徵，據其工作性質估計，該名醫士應為社區感染而非院內感染個案。詳情即看：【下一頁】

本地個案中，有一宗為老人院舍確診個案，為欽洲街溫暖護老院居住的院友，於本月14日開始咳，院舍安排其做檢測，一直在院舍居住，較少外出，所以懷疑有院內傳播，已安排65位同層院友及15名員工安排接受檢疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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