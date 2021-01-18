【青春熱血】3名沙田體藝中四生忽發奇想　凌晨4點起身撐獨木舟經城門河返學

▲ 3名沙田體藝中四生忽發奇想，凌晨4點起身撐獨木舟經城門河返學。

中學時期總是令人懷緬，讀書時天馬行空的想法，熱血的衝動或許會成為以後難忘的回憶。有網民近日於YouTube發現一段由中學生上載的片段，3名就讀於沙田賽馬會體藝中學的學生忽發奇想，由烏溪沙碼頭出發經城門河撐獨木舟到火炭上學，最終歷時一個半小時，終於回到學校，到達終點時2名中學生忍不住振臂高呼「挑戰成功」。

中四學生「Sun」於YouTube上載一段以「三名中學生在凌晨四點起身撐艇返學?」為題的影片，3名學生熱愛戶外運動，去年與朋友聊天之際，發現家中的位置毗鄰城門河，便忽發奇想嘗試透過划獨木舟，從烏溪沙碼頭，經過城門河的大水坑到達位於火炭的賽馬會體藝中學。

凌晨4時起來撐獨木舟上學

在去年10月某天的早上，阿Sun與另外兩位同學在凌晨4時起來收拾行裝，預計4時45分到達烏溪沙碼頭準備出發。他們先以氣泵為充氣獨木舟充氣，穿上救生衣及戴上頭燈後便出發上學。他們上學的時候天空仍然一片烏黑，需要燈光照明，當時預計清晨6時會到達大水坑。

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歷時一個半小時回到學校

▲ 由天黑划到天亮，城門河的景色非常優美。（影片截圖）

雖然途中因划獨木舟弄濕校服，更因運動量排出大量汗水，阿Sun不禁說「洗頭咩大佬」。及後，過程中天空漸漸亮起來，最終在早上7時20分抵達火炭，阿Sun與同學忍不住振臂高呼「挑戰成功」。阿Sun呼籲大家大膽嘗試，

我覺得中學生涯一定要玩吓呢啲，咁先有個Memories（回憶）喺到。

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網民歡呼：好熱血啊！

不少網民於影片下留言指3名學生非常有活力熱血，也引來不少沙田賽馬會體藝中學的校友留言大讚，「好癲好熱血」、「師弟好嘢！拍得好剪得好」及「體藝的學生真係唔同」。不過有城門河划艇人士表示佩服3名學生的勇氣，但建議下次應小心航道的安全。

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責任編輯︰王明芳