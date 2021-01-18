【強檢大廈】油麻地佐敦小區檢測首兩天　累計逾7千人接受檢測　

▲ 政府上周六起為處於油麻地指定區域內多宗大廈進行強制檢測。（資料圖片）

政府昨日（17日）繼續為處於油麻地指定區域內有一宗或以上確診個案的大廈或建築物進行強制檢測，根據1月15日及16日發出的強制檢測公告，共有22座在油麻地指定區域的大廈被納入強制檢測範圍。根據初步紀錄，昨日有超過660名居民依從強制檢測公告的規定到上述地點接受檢測；另有超過3,180名居民自願到上述地點檢測。兩日（1月16日及17日）合共有超過7,100名居民到上述地點接受檢測。

油尖旺民政事務處與檢測承辦商聯絡合作，在官涌體育館成立地區流動採樣站，及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）安排流動採樣車，由上午10時至晚上8時為居民進行免費檢測。須強制檢測的居民亦可到設於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心（開放時間為上午8時至下午8時）接受免費檢測。

民政事務總署及其油尖旺民政事務處已安排多名能操尼泊爾語言、烏都語和其他語言的工作人員在上述地點協助居民，並聯同民政事務總署牌照事務處人員，到受強制檢測公告涵蓋的大廈或建築物進行家訪及解釋有關安排，並派發多種語言的強制檢測公告有關資訊，及登記居民資料，方便日後跟進強制檢測情況。今日成功登記了超過370戶，今日及昨日合共登記了超過810戶，明日會繼續進行家訪。

政府提醒市民須依從檢測公告進行檢測。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

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責任編輯：陳子謙