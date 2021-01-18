【新冠疫苗】挪威疑注射輝瑞疫苗死亡人數增至29人　以色列至少13人接種後面癱

▲ 挪威疑注射輝瑞疫苗死亡人數增至29人，以色列至少13人接種後面癱。

新冠肺炎肆虐全球，多個國家陸續批准及開始為民眾接種疫苗。然而挪威近日卻有多名長者在接種美國輝瑞（Pfizer）及德國BioNTech合作研發的疫苗後身亡，目前死亡人數累計至少29名。而在以色列，也有逾千人接種輝瑞疫苗後，出現頭暈、發燒等症狀，更有至少13人面癱。

挪威目前已向約4.2萬人注射至少一劑輝瑞疫苗，接種者大部分是長者在內的高危群組人士。繼日前傳出23人接種疫苗後死亡，再多6人打疫苗後身亡，令累計死亡個案增至29宗，而年齡層由80歲或以上，下調至75歲以上。

目前為止輝瑞及BioNTech生產的疫苗，是挪威唯一獲批准使用的疫苗。而死亡個案都和有嚴重疾病病史的長者相關，大部分人注射疫苗後，曾出現噁心、嘔吐、發燒，以及令原有疾病惡化等預期副作用。

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在以色列，亦有大批民眾接種輝瑞疫苗，自去年12月底至今接種疫苗者超過兩成，其中60歲以上人士佔近75%。有1,100多人接種疫苗後出現頭暈、頭痛及發燒等副作用，另有至少13人出現輕度面癱症狀，但未能確定是否與疫苗有關。

輝瑞表示，正與挪威監管機構合作調查當地死亡個案，並指出目前為止的死亡數字屬預期之內，不感到震驚。而挪威當局已更新輝瑞疫苗接種指引，不建議身體虛弱的長者接種疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣