【勁歌金曲2020】與胡鴻鈞齊獲最受歡迎男歌手　周柏豪憑努力從公屋搬到清水灣豪宅

▲ 曾在青衣屋邨成長的周柏豪現居於清水灣豪宅。

TVB的《2020勁歌金曲頒獎典禮》在昨晚（1月17日）完成，當中周柏豪成大贏家，憑《劫後餘生》獲選為其中一首「勁歌金曲」，另奪得「最佳演繹男歌星」，以及與胡鴻鈞一同獲「最受歡迎男歌星」。

其實周柏豪在之前香港電台的《十大中文金曲》已獲男歌手金獎，所以他可說大豐收。

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周柏豪由低做起

成長於青衣屋邨的周柏豪入行逾13年，入娛樂圈之前，周柏豪曾當游泳教練、鋼琴老師、模特兒等。

他後來獲鄒世龍介紹到陳光榮錄音室工作，並成為陳光榮的入室弟子。

據悉，當時在錄音室工作的柏豪沒有薪金，且曾為容祖兒「斟茶遞水」、清潔椅子及麥克風，柏豪回憶指他當時因為缺乏自信而不敢正面看祖兒。

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▲ 傲瀧向來是明星名人聚居地。（經濟日報圖片）

在2007年，周柏豪正式出道當歌手，簽約華納唱片，因為多首歌典細膩描寫單戀心情忐忑的「兵歌」而受樂迷愛戴。於2017年，周柏豪轉投星夢娛樂，實行歌影視發展。

周柏豪年幼時居住於青衣長康邨，不斷努力賺錢養家的他其後搬到將軍澳頌明苑居住，他早年曾斥3300萬購入清水灣傲瀧一個單位，有指單位以其妻子名義持有，被稱為暖男愛妻號。

位於清水灣傳統優尚豪宅地段的傲瀧，以低密度環境、翠山綠樹滿眼、清新怡人的優質空氣及開揚悅目的自然景致見稱。在2017年開始推售時，已吸引眾多名人、明星入住。除周柏豪外，袁偉豪、關智斌、樂隊Dear Jane主音黃天翱也是傲瀧的業主。

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