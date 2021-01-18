【海洋公園】水上樂園料8月開幕需聘400員工　設人工泳灘及八線滑梯等27項設施

政府今（18日）公布海洋公園「重生方案」，透露興建已久的水上樂園，最快8月啟用，初期由海洋公園自家營運，不會外判。水上樂園設27項室內及戶外水上遊樂設施，包括人工泳灘、衝浪設施及八線滑梯。樂園亦設有帳篷度假區，供訪客用餐休息。

海洋公園去年中獲政府撥款54億元，資助營運一年。政府建議山下的設施可供遊客免費遊覽，而公園內的餐飲服務則會外判予承辦商承包。至於某些特定設施，例如水族館、熊貓館、山上纜車、機動遊戲、以及未開幕的水上樂園則要額外收費。遊客入場後將會佩戴手帶或二維碼以紀錄使用過的設施。

政府向立法會提交文件，透露若疫情許可下，爭取水上樂園今年夏天開幕；海洋公園主席劉鳴煒於記者會透露，最快8月、9月開幕。另外園方建議於山下園區深水灣的位置興建碼頭，並在大樹灣水上樂園旁邊興建另一碼頭，加強海洋公園與其他景點連接。

水上樂園啟用後，將成為本地首個全年運作的全天候水上樂園，設有27項室內及戶外水上遊樂設施，包括人工泳灘、衝浪設施及八線滑梯。樂園亦設有帳篷度假區，供訪客用餐休息。政府認為，水上樂園可鞏固海洋公園作為渡假勝地和休閒區的定位，促進南區經濟發展，也為市民提供新娛樂和刺激。

政府期望，水上樂園工程上半年竣工，將可落成啟用。就營運方式，政府建議海洋公園起碼在短中期負責營運，以便水上樂園早日開幕；認為任何外判安排將無可避免令開幕時間延遲1年，反而早日開業會為公園及早帶來收益。

海洋公園董事局主席劉鳴煒稱，水上樂園要聘請約400名人手，公園會優先調配或聘用內部適合人選。若公園成功轉型，相信未來可創造更多職位機會。

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文件又稱，指樂園不再以主題公園方式營運，財務將自負盈虧，以保育和教育為發展基調，希望與政府商界合作，利用園區地方大的優勢，舉辦以健康為主題的活動，例如豪華露營 、遠足、冥想和瑜伽靜修等。

在保育與教育方面，報告表示，公園將增加資源，保育園內及園外本地和瀕危的物種，並資助研究項目，並透過研討會及會議分享相關科研成果，以及製作保育和教育資訊，並於社交媒體、電視，以及其他合適的渠道上播放和分享。公園提議讓公眾擔當義工，親身參與其保育工作 。此外，公園亦建議建立以兒童為對象的電子平台，分享有關動物和保育的資訊。

有逾40年歷史的海洋公園近年財困嚴重，去年初曾爭取港府注資106億元重新定位及發展，於未來8年欲打造7大主題區及增加26個景點，但遭到跨黨派反對。當局去年5月中建議向公園撥款54億元，用以償還逾30億元的貸款，最終獲立法會財委會通過，款項預計今年中用完。

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記者：陳曉瑩、陳麗娜