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港鐵車票二維碼本周六起投入服務　乘客今起可在手機App連結AlipayHK

社會 11:00 2021/01/18

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港鐵二維碼付費乘車服務將於本周六（23日）推出。（資料圖片）

港鐵二維碼付費乘車服務將於本周六（23日）推出，乘客由今天（18日）起便可在手機應用程式「MTR Mobile」預先連結「AlipayHK」賬戶，方便日後以港鐵「車票二維碼」乘搭港鐵。

乘客如欲使用「車票二維碼」乘搭港鐵，必須為MTR Mobile及 AlipayHK登記用戶，然後將MTR Mobile與 AlipayHK賬戶作一次性連結。他們可在MTR Mobile主頁點選「我的車票」，並選擇AlipayHK為付款來源，程式便會自動切換至AlipayHK的授權付款介面，讓乘客連結已開通的 AlipayHK 賬戶。

完成連結後， 乘客於本周六（23日）起便可在MTR Mobile揀選成人或特惠的「車票二維碼」，輕鬆付費乘搭港鐵重鐵綫（機場快綫車站除外）。乘客如希望乘搭東鐵綫頭等車廂，亦需要在入閘前在車票選擇「頭等」。

港鐵公司商務總監楊美珍女士表示，港鐵站會有顯眼的紫色標示，方便乘客辨識提供二維碼服務的出入閘機，呼籲乘客預先將MTR Mobile連結AlipayHK賬戶，並在前往出入閘機途中，預先打開二維碼，經過閘機時對準掃瞄器掃一掃，便可順暢過閘。

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責任編輯：陳子謙

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