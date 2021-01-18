【燕雲台劇透】第15至19集劇情預告　得知思溫死訊德讓快馬加鞭趕回上京

▲ 《燕雲台》

由佘詩曼、竇驍、唐嫣、經超、譚凱、劉奕君等主演的《燕雲台》，第14集講到明扆與燕燕大婚，燕燕臉上沒有任何喜悅之色，而韓德讓也在他們大婚之日，策馬離開上京。

第15集（18/1）

大婚後燕燕一直冷待明扆，明扆表示願意等待。德讓在遊歷期間偶然救了阿孛合，當他看到日連部落的奴僕生活艱苦，認為效法漢制才能拯救他們。

明扆即位不久，勢單力薄，故堅持重劃斡魯朵以集中皇權，以便推行漢制改革。

第16集（19/1）

高勳認為蕭思溫有意排除異己，建議女里送自家女子入宮與之抗衡。

明扆雖答應納女里的侄女喜哥為妃，卻冷待入宮後的喜哥；喜哥遷怒於燕燕，欲找其算帳，反遭燕燕教訓。

老族長過世，脫里要拿奴僕做人殉，德讓趕往阻止。

第17集 （20/1）

阿孛合受蒙蔽欲殺德讓，奴僕們趕來相救，德讓當場揭穿老族長是被脫里毒死，脫里最終死於阿孛合刀下。

喜隱欲將兒子留禮壽過繼給燕燕，以便將來執掌大遼，唯烏骨裏極力反對。

明扆和燕燕起爭執，一氣之下說放燕燕離開。

第18集（21/1）

燕燕不欲有心人借機刁難明扆，為顧全大局決定留下守護大遼。

蕭思溫將女里和高勳遭彈劾一事報與明扆，二人被削權，記恨蕭思溫。

燕燕被冊封為后，不久有喜，明扆大喜。

屋質年事已高，臨終前囑咐各宗室要竭力輔佐明扆。

第19集 （22/1）

有人向思溫狀告高勳、女里謀逆，二人先下手為強，設計讓海只、海里與思溫反目，兄弟倆找殺手於閭山刺殺思溫。

思溫遇害，明扆下令瞞著燕燕，喜哥卻慫恿太妃闖宮，結果受到重懲。

得知思溫死訊，德讓快馬加鞭趕回上京。