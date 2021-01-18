【海洋公園免費】乘纜車上山前區域可免費入場　零售餐飲設施外判須自負營虧

▲ 政府公布海洋公園重生方案，乘纜車上山前區域可免費入場，部分設施外判須自負營虧。

海洋公園去年中獲政府注資54.25億元，資助營運一年；當局初步擬議海洋公園「重生方案」，今（19日）聯同海洋公園管理層交代方案。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，社會共識希望海洋公園繼續運作，當中有3個轉型目標，包括繼續發揮海洋公園的教育及保護動物經驗；不應只注重做樂園或機動遊戲營運，利用自然景觀及環境提升旅客體驗；海洋公園未來發展要帶動本地經濟，發展成具特色優閒渡假地方。

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邱稱，海洋公園「下園區」日後可免費入場，即乘纜車上山前的區域。他相信可以吸引更多市民「隨心隨意」進園消閒，享用飲食及零售等設施，而非「一年半年才去一次」。他又希望將部分園區設施，外判給其他營運者；教育、保育設施及水上樂園就由樂園自家營運。

海洋公園公司董事局主席劉鳴煒稱，登山前全天候免費入場的「餐飲及零售消閒區」，除了有教育及保育設施外，零售餐飲設施會外判出去，也設有表演場地，日後可舉辦文化表演及音樂會，期望市民可多來。

至於山上收費區將按景點收費，設有閘口，設於山下登山纜車站及海洋列車站。遊客要戴上電子手帶，方便繳費。山上部分舊設施將於未來數年退役，之後引入第三者伙伴經營，包括歷奇、保育、教育等主題設施，例如zip line、笨豬跳等設施；其餘現有動物展覽及少量遊戲設施，續由公園自家營運。

劉鳴煒稱，過去大半年一直聆聽外界對海洋公園的意見，認為社會盼公園回歸營運初心，做好保育及教育工作，也希望於樂園體驗好玩及刺激玩意。他又稱，外界盼公園不成為財務負擔，日後可達至自負盈虧。

政府盼再向海洋公園提供一筆過撥款，減輕海洋公園於利息上的財務負擔；也為公眾「教育及保護動物」主題活動，提供限時經費支援；也在疫情下的經營環境，提供額外支援。

去年《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，包括擬議海洋公園「重生方案」。

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記者：陳曉瑩