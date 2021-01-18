【多功能老婆】擬接棒《家好月圓》深夜重播　過年重溫千嬅+柏豪得獎話題劇

▲ 《多功能老婆》有意過年重播。

楊千嬅、周柏豪、黃浩然、陳煒等演出的《多功能老婆》，卡士強勁，2019年播出時收視不俗，雖播出未夠兩年，有指TVB擬於深夜接棒《溏心風暴之家好月圓》重播，並訂於年初一播出，大家又可以重溫千嬅和柏豪劇中談姊弟戀。

以往TVB在農曆新年時段，都會安排群星參演的輕喜劇作為深夜重播劇目，如幾年前曾重播《鬼同你OT》、《一屋老友記》、《不懂撒嬌的女人》，因此若安排星光熠熠的《多功能老婆》重播亦很合理。

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當年千嬅罕有回歸TVB拍劇，開鏡消息公布時，令外界十分關注，因劇中楊千嬅同時跟電影拍檔黃浩然、許紹雄再合作，加上跟周柏豪做情侶，未拍已有不少話題。

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共25集的《多功能老婆》於2019年播出，劇中楊千嬅演的藍飛情路曲折，由幸福人妻到單親媽媽，在人生路上重頭做起，又迎來一段姊弟戀情，當中有不少演員都有不俗發揮，如黃浩然演的賤男劍雄，陳煒以的時代女性萬風華，以及于淼淼做的小三顏成功，當時都帶來話題。

《多功能老婆》平均收視約25.9，成績中上，而楊千嬅亦憑此劇跟李施嬅《金宵大廈》平分「萬千星輝頒獎典禮」最受歡迎電視女角色，而周柏豪亦憑「榮浩田」一角奪「最受歡迎電視男角色」!

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柏豪拍《多功能老婆》後同時加入星夢唱片，在TVB發展良好，主唱《多功能老婆》主題曲《讓愛高飛》奪2010年勁歌金曲「金曲金獎」，在剛完成的《勁歌金曲2020總選》更蟬聯最受歡迎男歌星。

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