【新手爸媽】半歲BB患濕疹搲到成身血 港媽自責湊唔掂現產後抑鬱

▲ 一名港爸日前在網上討論區發文，指半歲BB患濕疹，老婆自責照顧不善現產後抑鬱。

湊仔不容易，毫無經驗的新手爸媽更感壓力。日前一名港爸在香港討論區發文，指BB現時半歲，兩個月前患上濕疹，情況愈來愈嚴重。港媽見狀自責「湊唔掂」，疑似出現產後抑鬱。港爸不知如何是好，於是在網上求助。

港爸在文中指出，自己平日工作忙碌，「返朝九晚八」，半年來大部分時間都由老婆照顧BB，到假日他才會幫忙。在兩個月前，BB患上濕疹，感到痕癢不斷搲身體和面部，導致整個身體都出現紅印及流血的傷口，更令頭髮脫落。

兩夫婦曾帶BB看醫生，隨後每日都有替BB搽醫生處方的藥膏，起初病情有好轉，但用完藥膏後濕疹又復發，甚至愈來愈嚴重，港媽見狀自責「湊唔掂」。港爸曾安慰老婆，可是每當她獨自湊仔，就會覺得自己沒有盡到媽媽的責任，經常沒精打彩，又變得容易發脾氣，疑似出現產後抑鬱。

港爸感到無助，在網上詢問網民的意見。帖子引來網民討論，有網民建議港爸可請工人姐姐幫忙，減輕老婆湊仔壓力；亦有網民指自己試過有產後情緒，那時靠和別人傾訴去解決。

改善小兒濕疹有法

TOPick曾訪問註冊中醫師鍾啟福，他表示，小兒濕疹是嬰兒時期常見疾病之一，屬常見過敏性炎症性皮膚病。

小兒濕疹一般可分為乾燥型、脂溢型和滲出型。

乾燥型濕疹：

表現為紅色丘疹，皮膚乾燥脫屑，可伴皮膚紅腫。

脂溢型濕疹：

表現為皮膚潮紅，小斑丘疹上滲出淡黃色脂性液體覆蓋在皮疹上，以後結成較厚的黃色痂皮，不易除去，以頭頂及眉際、鼻旁、耳後多見。

滲出型濕疹：

多見於較胖的嬰兒，紅色皮疹間有水瘡和紅斑，很癢，抓後有黃色或透明液體滲出或出血，皮疹可向軀幹、四肢以及全身蔓延，並容易繼發皮膚感染。

改善濕疹方法

馬齒莧洗劑（外用）

成分：馬齒莧、土茯苓各2両，金銀花、地膚子各1両

煮法：以上藥材加水煎煮45 分鐘

用法：將以上藥液待涼後外洗患處，每天1至2次，外洗後再塗上天然潤膚膏

功效：清熱解毒，滲濕止癢

應用：適用寶寶濕疹發作期，症見紅疹痕癢，甚或滲水

註：如果不清楚用法，最好請教註冊中醫師

同場加映：秋冬轉季濕疹爆發 中醫師：戒口不吃「發物」有助減低復發機會

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責任編輯︰王明芳