  • 17°C
香港時間 : 2021118日 (一) 13:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【喜愛夜蒲】余思霆台灣夜店火辣片段流出　背男友朱敏瀚跟猛男貼身熱舞

娛樂 12:41 2021/01/18

分享：

熱門 菊梓喬 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

余思霆被指背男友朱敏瀚與異性跳辣身舞。

26歲前華姐余思霆，跟TVB上位男星朱敏瀚拍拖以來感情穩定，早前余思霆赴台灣拍攝節目，男友朱敏瀚就留港拍劇。近日有傳媒公開了余思霆在台灣相約歌手劉子碩到夜店玩的片段，思霆玩得興起，還跟夜店一名黑衣男子動作親密。

由台灣來港發展的余思霆（Stitch），去年11月返台拍攝節目，跟男友朱敏瀚分隔兩地近兩月，但兩口子經常表現恩愛，在社交平台互相放閃。

【反黑路人甲】朱敏瀚演爆肌殺手人氣急升 Brian公開秘訣練成朱古力腹肌

然而，早前有傳媒報導，指今月初思霆相約由香港到台灣發展的歌手劉子碩等好友到夜店，在劉子碩的社交平台發布照片，一班友人表現規矩，不過，近日再有短片流出，便可見Stitch跟同一名男子大跳辣身舞，表現親密。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

短片流出片段中，可見思霆脫去外套，穿白色Bra Top及緊身牛仔褲，在舞池忘我跳舞，大扭纖腰，期間一名黑衣男子上前跟她熱舞，男子又從後攬著思霆，雙手更在Stitch身上游走。

另外，在片段可見劉子碩等人玩得甚放，在舞池又跳又唱，有友人又向台上女表演者遞錢，且眾人未見戴上口罩，彼此貼身接觸，似稍欠防疫意識。 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

余思霆2016年參與《紐約華裔小姐競選》獲冠軍、最上鏡小姐、網上最受歡迎小姐、最佳晚裝演繹獎。其後代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》再度奪得冠軍，之後加入TVB成合約藝員。

【緋聞女王】蔡思貝富貴新歡疑一腳踏兩船　洗米華拍檔Sam曾為羅彩玲鬧離婚

朱敏瀚拍劇擦出愛火

余思霆因拍劇集《好日子》跟朱敏瀚擦出愛火，至2019年5月戀人關係曝光，二人亦公開認愛，朱敏瀚曾接受TOPick訪問，表示視余思霆為結婚對象。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【反黑路人甲】男友朱敏瀚新劇收視理想口碑好　余思霆三點式玩Wakesurf贈慶

早前Stitch到台灣開工，跟男友依依不捨，朱敏瀚暖心送機，女友臨走時，二人相擁13秒，表現依依不捨。

余思霆跟朱敏瀚已融入互相朋友圈。（取自IG）

提到女友預計逗留半年才返港，朱敏瀚曾表示，這段時間二人靠視像維繫感情，笑言現在科技發達，Long D談情較方便，自己則可以專心工作，現時正在拍新劇《拳王》，練出一身肌肉。 

同場加映：羅天宇、胡㻗專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣
12:36 2021/01/12
【女人當自強】陳自瑤由宅男女神到視帝嫂　自信靚媽Yoyo：活出自己想要的模樣
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
13:32 2021/01/14
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
【迷網】朱敏瀚大台耕耘十年操肌改變星途　努力儲錢盼女友余思霆過好日子
10:30 2020/08/07
【迷網】朱敏瀚大台耕耘十年操肌改變星途　努力儲錢盼女友余思霆過好日子
余思霆 朱敏瀚 娛樂人物職業 演員 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
11:31 2021/01/17
【小三下場】偷食許志安被雪藏20個月零收入　樂易玲透露黃心穎何時獲解放
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
16:26 2021/01/15
【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯
11:46 2021/01/14
【公屋翻新】15萬20天改造350呎殘舊公屋　「一房變三房」結束子女廳長生涯