【喜愛夜蒲】余思霆台灣夜店火辣片段流出　背男友朱敏瀚跟猛男貼身熱舞

▲ 余思霆被指背男友朱敏瀚與異性跳辣身舞。

26歲前華姐余思霆，跟TVB上位男星朱敏瀚拍拖以來感情穩定，早前余思霆赴台灣拍攝節目，男友朱敏瀚就留港拍劇。近日有傳媒公開了余思霆在台灣相約歌手劉子碩到夜店玩的片段，思霆玩得興起，還跟夜店一名黑衣男子動作親密。

由台灣來港發展的余思霆（Stitch），去年11月返台拍攝節目，跟男友朱敏瀚分隔兩地近兩月，但兩口子經常表現恩愛，在社交平台互相放閃。

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然而，早前有傳媒報導，指今月初思霆相約由香港到台灣發展的歌手劉子碩等好友到夜店，在劉子碩的社交平台發布照片，一班友人表現規矩，不過，近日再有短片流出，便可見Stitch跟同一名男子大跳辣身舞，表現親密。

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短片流出片段中，可見思霆脫去外套，穿白色Bra Top及緊身牛仔褲，在舞池忘我跳舞，大扭纖腰，期間一名黑衣男子上前跟她熱舞，男子又從後攬著思霆，雙手更在Stitch身上游走。

另外，在片段可見劉子碩等人玩得甚放，在舞池又跳又唱，有友人又向台上女表演者遞錢，且眾人未見戴上口罩，彼此貼身接觸，似稍欠防疫意識。

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余思霆2016年參與《紐約華裔小姐競選》獲冠軍、最上鏡小姐、網上最受歡迎小姐、最佳晚裝演繹獎。其後代表紐約參加《2017年度國際中華小姐競選》再度奪得冠軍，之後加入TVB成合約藝員。

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朱敏瀚拍劇擦出愛火

余思霆因拍劇集《好日子》跟朱敏瀚擦出愛火，至2019年5月戀人關係曝光，二人亦公開認愛，朱敏瀚曾接受TOPick訪問，表示視余思霆為結婚對象。

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早前Stitch到台灣開工，跟男友依依不捨，朱敏瀚暖心送機，女友臨走時，二人相擁13秒，表現依依不捨。

▲ 余思霆跟朱敏瀚已融入互相朋友圈。（取自IG）

提到女友預計逗留半年才返港，朱敏瀚曾表示，這段時間二人靠視像維繫感情，笑言現在科技發達，Long D談情較方便，自己則可以專心工作，現時正在拍新劇《拳王》，練出一身肌肉。

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