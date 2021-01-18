【頭蝨大軍】成千上萬頭蝨極速蠕動　長髮女子滅頭蝨過程全面睇

▲ 長髮女子滅頭蝨過程全面睇。

頭部護理不周，或有機會長出頭蝨。外國一個專治頭蝨的團隊，近日在網上分享一段影片，一名長髮女子接受頭蝨治療，頭上布滿蠕動中的頭蝨，一梳下去就見到頭蝨屍體堆積得密密麻麻，相當嚇人。

據《太陽報》報道，一個專門協助民眾治療頭蝨的團隊，最近在Tiktok分享一段影片，大字標題寫上是「有史以來最差的頭蝨個案」，呼籲觀看後會引起不安。

從影片可見，一名長髮女子頭上布滿密密麻麻、生猛蠕動中的頭蝨，工作人員先在女子頭部噴上藥劑，再用梳從頭頂往下梳，再用紙巾抹拭梳子，瞬間就見到一排排頭蝨屍體遍布梳上，畫面嚇人。

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工作人員隨後再為女子重覆灑藥及梳頭，頭蝨數量雖然有所減少，但依然清晰可見仍存有為數不少的活蝨。不少網民留言高呼嘔心，也有人表示如果自己是事主，寧願直接剃光頭，亦有網民質疑，為何頭上可以有數量如此之多的頭蝨。

適宜晚上洗頭

本港皮膚科專科醫生侯鈞翔曾受訪表示，洗頭習慣因人而異，但適宜在晚上進行。經過一整天日間活動或辛勞後，透過清潔身體把污物、排泄物即時清走，令身體及頭皮有潔淨及休息的時候，翌早才洗頭，污垢會累積，引起霉菌、真菌形成並分解，令頭髮引起異味。

一天洗幾次頭？

台灣皮膚科醫生謝宗廷曾指出，有些人不習慣天天洗頭，覺得會引致大量掉髮，他解釋，正常人每天掉髮量約為80至100根，在洗頭、吹髮時掉得最多。如果每天洗，就每天平均掉，兩、三天洗一次，就會把掉髮量集中在洗頭的時候一次掉，才會出現洗頭時掉髮較多的錯覺。

謝宗廷建議，一天洗一次頭就可以，如果頭皮容易出油，可增加至兩次，但建議不要用去油力太強的洗頭水，以免令頭皮太乾受損。

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責任編輯：羅嘉欣