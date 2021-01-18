【米芝蓮2021】沙田「好湯好麵」​​​​​​​前法菜廚足料熬靚湯逾百元1碗　佐敦「佳佳甜品」連續6年獲推介

《米芝蓮指南香港澳門2021》今日（18日）出爐，推介名單收錄了63間香港及7間澳門餐廳，當中有7間屬新入選，包括位於沙田的好湯好麵。

63間本港食肆入圍米芝蓮推介名單，請看：【下一頁】

沙田「好湯好麵」

其中位於沙田的「好湯好麵」，店主擁有逾廿年的法國菜經驗。他設計12款湯麵時，結合西式與中式風格，湯頭扎實，由新鮮食材熬製，且不含味精。

「好湯好麵」一共出售12款湯麵，價錢由$80至$158不等，當中的必食推介包括「黑口黑麵」（$80），這款湯麵「麵如其名」，由於採用了墨魚濃湯，所以湯底呈黑色，配菜選用了北海道魷魚、墨魚滑、配以墨魚濃湯和扁陽春麵。

而另一款「好頭好尾」（$102）是「牛魔王」的必試之選，以川味和牛面頰肉，配以法式燴牛尾，加上牛骨湯和扁陽春麵，用料上盛之餘，配搭創新，值得一試。不過，每日限量供應，想試的朋友就要趁早。

除了湯麵外，亦有不少惹味小食，例如泡椒鳳爪、涼拌麻辣手工豆腐，配以店內特有冷泡茶，茶味清甜，更有助解辣。

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佐敦「佳佳甜品」

位於佐敦「佳佳甜品」早於2015年已經登上米芝蓮的寶座，今年再次入圍米芝蓮，「佳佳甜品」開業30餘年，以傳統中式糖水聞名，大受街坊、遊客歡迎。雖然糖水款式只有十多種，但日賣約500碗。

例如招牌芝麻糊，賣相雖普通但其實需要花很多工夫，由挑選芝麻，到炒、洗、浸，再用很少店舖使用的石磨，磨完後再煮45分鐘。

至於薑汁寧波湯圓，湯圓由上海老師傅製作，每逢過年很多市民買數包回家過節。

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責任編輯：沈佩珊