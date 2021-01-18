【醫護辛酸】孕媽隔離期間生B後確診　接生醫生媽媽憂心︰家中孩子怎麼辦

▲ 一名台灣醫生曾為隔離期間的孕婦接生，事後該產婦檢測為陽性，令醫生非常憂心。

新冠肺炎持續肆虐全球，近日就連確診數字一直低的台灣都出現醫院爆發群聚感染，前線醫護人員疲於奔命，令人心痛。一名台灣婦產科醫生在社交平台撰寫了千字文分享親身經歷，一名產婦在隔離期間穿羊水生得，事後該產婦採檢測為陽性。

該名台灣婦產科醫生在昨日（17）在facebook專頁分享長篇的帖文，講述曾經為一名由海外回台灣的孕婦接生的經歷，由得知她未完成隔離，至發現穿羊水需緊急接生，及後發現該產婦染疫，腦海即時一片空白，而十多天後出現發燒等，一路上她的經歷所感。而身為媽媽的醫生，立即想到家中孩子，尤其是還在餵母乳的BB怎麼辦，其撰文令網民彷如親歷其境前線醫護的艱辛。

▲ 醫生在社交平台詳細分享親身經歷，圖為當天她們3名為確診婦接生的醫護。（facebook圖片）

產婦隔離未滿14天

某天早上，婦產科醫生收到急診主治醫生打來的電話，指出檢疫所通知有個上個月底從他國來台的產婦疑似破水，應該要生了，甚麼產檢內容都不知道。因為隔離未滿14天，所以問及婦產科要怎麼安置。她擔憂︰

產房沒有負壓隔離病房，如果急診有負壓隔離室，我們就把所有生產相關的用品送下去，如果胎位不正，就要送開刀房有一間可以關掉空調的房間手術。然後，我立刻跟部主任及產科主任報告，討論了幾分鐘後，部主任請最年輕的主治醫師學姊接手這個產婦。

換上隔離衣

醫生一行人先替產婦檢查，發現還沒破水，也沒有胎位不正，子宮頸則開了4公分，同時也一邊替產婦做新冠肺炎採檢。隨後主診醫生決定將產婦送上胸腔科的負壓隔離病房，然而胸腔科的學姊一見到他們只穿較低保護度的防水隔離衣，語重心長地說著︰

你們通通跟我去換兔寶寶隔離衣。這樣不夠，你們裝備要穿好，不然萬一她新冠肺炎陽性你們人生就黑白了。

產婦突然穿羊水

情況未似預期，正在準備生產器械時，產婦突然就破水了，沒有手術衣、手術燈、局部麻醉劑、子宮收縮藥、新生兒急救包、工作檯等，因為手機不能帶進負壓隔離病房，病房內也沒有電話，只能瘋狂按著病房內的對講機請外面的胸腔科護士聯絡產房送東西過來。

隔科如隔山，他們聽不懂我們要甚麼東西。我們只能拿病人餐桌充當工作台，把便盆椅鋪上無菌單放在病床尾端準備接寶寶，於是，就在甚麼東西都沒有的情況下，我們接生完了。

接生的產婦新冠肺炎呈陽性

以為終於結束一切，胸腔科專師學姊帶著她們出來，教怎麼正確地脱隔離衣，然後提醒立刻去洗澡比較安全。可是，就在傍晚，醫生下班開車回家要去接小孩的路上，接到來電，指所接生的產婦新冠肺炎呈陽性，請她跟當天護士立刻回醫院，「當時的我車子正在快速道路上，腦袋一片空白」而後續醫生的經歷點擊看圖了解更多︰

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責任編輯︰王明芳