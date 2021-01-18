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【確診大廈】油尖旺區多7座大廈需納入強制檢測　今日20多宗確診患者居油尖旺區

社會 16:42 2021/01/18

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油尖旺區再錄20多名患者，於該區居住。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（18日）新增102宗確診個案，包括5宗輸入個案、97宗本地個案，當中42宗屬不明源頭，初步確診約50宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日新增的個案之中，有20多名患者居於油尖旺區，其中10名患者居於油麻地/佐敦的指定檢測範圍。現時初步多7座位於油尖區的大廈，需納入強制檢測。

張竹君稱，需要納入強制檢測的7座大廈，包括上海街184至186號、上海街170至174號、新填地街18號、炮台街28至34號、廟街230至236號肇慶大廈、廟街163號，以及廣東道542號。

張竹君續稱，由今年1月4日至今，過去兩周錄661宗本地個案，約有160宗居於油麻地，120宗居於強制檢疫範圍。至於其他區域如九龍城、元朗及深水埗也有較多個案。另外661宗個案之中，逾25%患者屬於南亞裔人士，其中絕大部分是尼泊爾籍，也有印度籍。

張竹君相信，政府會繼續密切監察情況，調整該區檢疫措施。對於油尖旺區出現較多確診個案，她認為是由於區內指定區域需做強制檢測，才發現較多個案，屬於可預見情況，但數字較以往情況高。

衞生防護中心健康促進處主任何理明相信，少數族裔市民或因家庭聚會和宗教緣故，鄉里之間慣常一起聚集。倘他們聚會時沒戴口罩，或特別危險，例如一起進餐、交談、抽煙、共用設施等，也令染疫風險增加。當局會透過加強教育及宣傳，以及接觸少數族裔社區領袖，向有關市民接觸。

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記者：吳卓峰

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