【新冠肺炎】天津3款雪糕驗出新冠病毒　生產原料為進口奶粉已售出逾2700箱

▲ 天津3款雪糕驗出新冠病毒，生產原料為進口奶粉，已售出逾2700箱。

中國內地疫情反彈，近日有3批於天津生産的雪糕被驗出新冠病毒，估計已售出2747箱。據悉，該批雪糕的原材料為進口奶粉，目前未知病毒感染源頭。

根據內地媒體報道，3款雪糕來自天津市大橋道食品有限公司，分別為朱古力味雪糕（批號 20210105）、草莓口味雪糕（批號 20210106）及香芋口味雪糕（批號 20210107）。當局對雪糕樣本進行新冠病毒核酸檢測時，發現3份樣本結果呈陽性，其後覆核仍呈陽性。

報道指，涉疫雪糕共生產出4,836箱，現場封存2,089箱，出售的2,747箱中，1,812箱批發售往外省市，而銷往天津市的935箱中大多數未流出市面。而該批雪糕為家庭裝，每盒淨含量450克。

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據初步流行病學調查，該批雪糕的生產原料包括紐西蘭奶粉、烏克蘭乳清粉等進口食品。而大橋道食品的工作人員1662人已按規定接受核酸檢測，其中700人為陰性，其餘待結果出爐。

當局稱，已對大橋道食品公司進行全面管控，禁止相關人員及貨品進出，並對庫存染疫相關貨品進行封存，對售出貨品進行追踪。而目前尚未知雪糕樣本的感染源頭。

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責任編輯：羅嘉欣