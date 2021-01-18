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【無情媽媽】酗酒母罵孩子垃圾成績差　港孩寫心底話卻遭媽媽恥笑「唱通街」

教育 13:46 2021/01/18

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本港一名學生於社交媒體投稿指，酗酒母常罵他垃圾成績差，傷透他的心。

擁有幸福快樂的童年並非必然，對於一些人來說甚至可謂奢求。有學生於社交媒體投稿，指媽媽是一名「酒鬼」，平常不做家務，放假待在家中好吃懶做，經常斥罵他是「垃圾」、「成績差」。儘管他曾經發短信向媽媽說心底話，卻被媽媽轉發至朋友，一同恥笑他。學生直言媽媽每個行為、每一句說話均傷透他的心，「佢每一句說話都可以令我喺間房喊成晚」。

一名學生於Facebook專頁「名校 Secrets」投稿，指媽媽是一名「酒鬼」，不會做家務，除了上班外，其他時間均在家中好吃懶做，更經常大聲地講電話。學生認為他能與媽媽溝通，曾向她表示減低聲量，惟她卻立刻大罵「關你鬼事」，及後便關門，繼續大聲講電話。

喝醉酒後經常破口大罵

該學生表示媽媽喝醉酒後情況更差，不時對他破口大罵，

話我樣衰啦，話我成績差……話咩後悔生咗我，話我係垃圾。

學生自問自己成績不差，但媽媽每一句說話均傷透他的心，

每一句說話都可以令我喺間房喊成晚。

不過，他仍對媽媽抱有希望，決定與她溝通，便於短訊中寫心底話並發送至媽媽，沒想到媽媽卻轉發給朋友，並一同嘲笑他。

無情不理孩子喝到爛醉

他回憶起媽媽在他年幼時無情的行為，當年11歲時曾與媽媽一同回鄉，2人經常外出，媽媽只顧自己快樂，「每日都飲到斷片」，讓人生路不熟的他自己摸黑坐車回家，「真係好恐怖」。

網民勉勵：自己爭取自己的未來

不少網民同情學生的情況及狠批媽媽，另有網民建議學生自己掌握自己的未來。

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責任編輯︰王明芳

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