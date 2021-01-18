【財政預算案】新民黨促政府縮經營開支　騰資源設失業援助金

▲ 葉劉淑儀建議政府減少經營開支。（林曉君攝）

新民黨今日就下月發表的財政預算案約見財政司司長，並提出多項建議，除了呼籲上調博彩稅、股票印花稅開拓收入，亦要求政府節流，在今年度減少經營開支2%，以騰出資源協助現行抗疫措施下未能受惠者，包括設立「臨時失業援助計劃」，她透露，政府會研究如何做失業援助。

新民黨主席葉劉淑儀形容，目前的經濟環境非常惡劣，認為政府必須嚴控經營開支，她指，在1998年亞洲金融風暴及2003年沙士疫情引致的經濟衰退時，時任財政司司長梁錦松便要求所有政府部門削減開支。因此建議政府，在2021-22年度，減少政府經營開支2%，約114億元，並用該筆資源推行與抗疫和復甦經濟有關的政策，例如進行短期失業援助。

新民黨建議，應由今年1月開始，向受疫情影響失去工作的人士，發放每月6000元資助，為期半年，葉劉淑儀建議，不設入息審查，並以個人為申請單位，以簡化審批程序。她續指，設立短期失業援助金是建制派政黨的共識，透露政府會研究如何做。她提及，政府曾問及半年夠不夠，會否半年後還要繼續做，葉劉淑儀則稱，「答案在政府身上」，認為關鍵在政府能否控制疫情。

葉劉淑儀又稱，不建議如過往般派錢，因為過往派錢均是政府有大量財政盈餘才派錢，與市民分享，指港府現時沒條件派錢，如果有錢亦要幫最需要的人，即失業的人。

新民黨又建議，將聘用外傭加入扣稅項目，並設最高限額為55000元，約為聘請一位外傭的全年工資開支。又建議以稅務措施介入租金市場，為減租的業主提供利得稅扣減。

不過，新民黨認為，應該上調博彩稅以及股票買賣印花稅。葉劉淑儀指，本地生產總值在去年第二季按年大幅下跌8.3%，但金融業表現優秀，金融及保險的本地生產總值第二季錄得3.0%的逆市升幅。她不認為上調印花稅會影響交投量和企業來港上市。

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記者：林曉君