【新冠肺炎】中大研究指新冠患者腸道缺乏可調節免疫力益菌　康後者仍出現「長新冠」症狀

▲ 中大醫學院團隊發現，新冠患者即使體內病毒已清除，其腸道調節免疫力的益菌仍然偏低，以致出現「長新冠」情況。（陳永康攝）

中大醫學院一項最新研究發現，新冠肺炎患者的腸道內缺乏3種可調節免疫力益菌，導致有「長新冠」情況，即患者體內病毒已清除，但腸道微生態失衡仍然持續，或會導致長期病徵，包括疲倦、記性差、失眠、呼吸困難和脫髮等症狀持續超過12星期。

為了解腸道微生態失衡對新冠肺炎的影響，中大研究團隊於去年2月至5月，分別收集了100名確診住院病人及78名非確診者的血液及糞便樣本。結果發現兩者的腸道微生態不同，當中發現確診者的腸道缺乏3種能夠調節免疫力的益菌，包括幾種雙歧桿菌菌種、真桿菌及普拉梭菌；其中普拉梭菌和雙歧桿菌與新冠肺炎病情嚴重程度有關。另亦發現確診者的腸道內的「壞菌」較多，例如是活潑瘤胃球菌、扭鏈瘤胃球菌和擬桿菌屬，導致腸道發炎。

此外，研究團隊本月以電話訪問，去年2月至4月曾入住威爾斯親至醫院或聯合醫院的30名確診患者，了解他們在康復後有否持續出現「長新冠」的症狀。30名確診患者中，有8成患者在康復後6個月後仍有至少一種症狀，更有三分一人有3種或以上症狀，相信亦是跟病人腸道微生態失衡有關。

「長新冠」的5個常見症狀：

疲倦 記性差 失眠 呼吸困難 脫髮

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指出，年長、有糖尿病、肥胖或有長期病患者均會較易有腸道微生態失衡的風險，而失衡的情況會導致新冠肺炎病情更嚴重。由於患者的腸道都缺乏一系列益菌，即使病人康復出院後30天，腸道微生態失衡的情況仍然持續約數星期至幾個月。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮則指出，腸道微生態主宰人體免疫能力，當腸道微生態若失去平衡，健康便會出現問題。是次研究發現，出院後的新冠患者腸道微生態仍持續失衡，情況令人憂慮，認為治療方案不應只清除病人體內的新冠病毒，亦需要恢復病人腸道微生態平衡。

陳家亮又提醒市民，要減少有腸道微生態失衡的情況，應減少攝取不必要的添加劑、代糖以及抗生素；另不應盲目服用健康產品，在服用益菌產品前應請教醫生，以選擇一些合適自己的健康益菌，以及多做帶氧運動。

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記者：郭詩詩