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【食用安全】男子挑戰韓國三養辣雞麵 僅食半碗現後遺症：手脚沒感覺失聰

食用安全 12:57 2021/01/18

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不少人喜歡食韓國辣公仔麵，英國倫敦一名男子Reemul Balla，近日進食韓國三養辣雞麵後，出現牙齒感到麻痺、喉嚨開始緊縮，食半碗後，更出現手脚沒感覺短暫失聰等後遺症。

綜合外媒報道，Reemul Balla稱，某日見到網紅在頻道分享一次吃掉15包三養辣雞麵後，遂也想嘗試，故網購同款公仔麵來挑戰，他憶述，剛吃一口時，感覺味道不錯，但幾秒後開始不對勁，

這真的太好吃了，味道又濃又強，但突然一陣難以控制的大火重創了我，當熔岩流進我的胃時，我的牙齒感到麻痺、喉嚨開始緊縮。

但他不想只吃一口就放棄，故硬著頭皮就吃了半碗，最後還是受不了放棄，但他吃掉半碗麵的狀況，他形容：

我的身體麻木，而手指與我的體內跟臉一樣燙，當下我不斷用手對自己的臉搧風。

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翌日，他發現自己的左耳開始劇痛，而且疼痛感隨著時間的流逝而增加，幾天後他發現自己的耳朵已經聽不到聲音，事後他上網查詢，發現有其他人也曾試這樣，幸僅是短暫失聰，Reemul Balla的聽覺在3天後恢復正常。

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責任編輯：羅嘉欣

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