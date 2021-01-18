【母親抉擇】單親女生未婚懷孕入住母親的抉擇 放棄孩子撫養權「重新開始」

早前，朋友K太知道慈善機構「母親的抉擇」為40多名孤兒急徵幼兒尿片，於是通知我和一眾朋友，有人買尿片、有人買濕紙巾和嬰兒奶粉，希望各出一點綿力，為無父無母的寶寶送上一份關愛。

當年仍執教鞭之時，曾往「母親的抉擇」探望一位學生。她是我班的女班長，漂亮、斯文、穩重、好學。某天，一位同班女同學向我告密，謂女班長懷孕，把我嚇破膽。

我懷着不敢相信的心情暗地端詳她，只見她的小腹輕微脹大，就像剛吃了一頓豐富的自助餐。我找了一個藉口，請她放學後找我。

「你有了寶寶？」我單刀直入。她低頭，不發一言。我心涼了一截。

那個經手的男子才十來歲，在街市賣魚，對方不願負責任。女班長在單親家庭成長，跟母親相依為命，經濟和心智上無能力撫養孩子，最後她決定入住「母親的抉擇」候產，並放棄孩子的撫養權，讓自己「重新開始」。

人間有情，不少人願意無私地付出愛，令小孤雛感到關懷的甜蜜，但在成長路上，孤兒確實沒有根，也被折了翅膀。當大人決定放棄撫養權「重新開始」時，孤兒們便從支離破碎開始。

我在單親家庭中成長，被父親遺棄的痛楚和辛酸纏繞了大半生，那種苦澀無法言喻，也不懂向人申訴，身心飽受傷害。因此，我對孤兒格外生憐。

我曾經極度憎恨我的父親，不明白為何他的眼裏只有自己的幸福；我曾經氣憤女班長和賣魚小子自私自利，親手製作不幸送給毫無招架能力的親兒。

在未學懂承擔責任之前，凡事請三思，專心守規走好人生路，別為人為己添不幸。

全文刊於《經濟日報》，原題為「從何開始」

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