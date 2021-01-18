【海洋公園免費】政府注資至少27.8億元助營運　邱騰華料現金流可扶助公園短期財政風險

▲ 政府建議再次撥款，短期資助海洋公園營運。（資料圖片）

海洋公園「重生方案」今（18日）公布，政府擬再向海洋公園注資至少27.84億元，當中16.64億元屬一筆過撥款，應付海洋公園及水上樂園的1年營運開銷。另外於於2022/23年度起，向公園提供保育教育補助共11.2億元，每年補助2.8億元，為期4年。政府預計2026/27年度，公園零售餐飲消閒區的收益攤分安排將生效，隨疫情減退或令入場人次回升，將改善財政狀況。政府會制定機制，確保補助用於保育和教育用途。

政府向立法會提交文件，交代向海洋公園的新注資方案。去年中政府曾注資54.25億元，資助公園營運一年；可是政府認為，即使疫情消退初期，外界對遊覽主題公園的信心仍然相對薄弱，預計海洋公園未來數年，及至2025/26年度，都會出現負值的淨現金流。倘若疫情影響比預期深遠及嚴重，公園財政表現將會更差。

商務及經濟發展局局長邱騰華今於記者會稱，最難預計公園未來一、兩年的財政風險，因此現金流上要扶一把。他又認為，如要改變公園營運模式，「去舊立新」是主軸，目的是帶給港人「最開心最舒適的公園」。可是從過去經驗看來，如要付費入場，公眾每年到訪的次數不多，而公園收入不應只單靠入場門票，要改變營運及收費模式，相信可擴闊未來收入來源。

他稱海洋公園「下園區」日後可免費入場，即乘纜車上山前的區域。他相信可以吸引更多市民「隨心隨意」進園消閒，享用飲食及零售等設施，而非「一年半年才去一次」。

至於山上收費區將按景點收費，設有閘口，設於山下登山纜車站及海洋列車站。遊客要戴上電子手帶，方便繳費。山上部分舊設施將於未來數年退役，之後引入第三者伙伴經營，包括歷奇、保育、教育等主題設施，例如zip line、笨豬跳等設施；另外動物展覽及少量遊戲設施，續由公園自家營運。

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記者：陳曉瑩、吳卓峰