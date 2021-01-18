涉參與8.31港島遊行暴動罪成　運輸工囚4年罰款5000元

▲ 被告陳佐豪。（資料圖片）

2019年8.31港島遊行後，7名男女涉當晚在銅鑼灣參與暴動被捕，經審訊後，其中24歲運輸工人被裁定暴動及無牌管有無線電通訊器具共2罪成，今（18日）於區域法院被判監4年及罰款5,000元。法官指，雖然辯方求情指被告案發時沒有暴力行為，但判刑須考慮到當日整個參與暴動群體的行為，而非聚焦個人。

被告陳佐豪（24歲；運輸工人），早前經審訊後，被裁定暴動及無牌管有無線電通訊器具共2罪成。控罪指，陳於2019年8月31日在銅鑼灣記利佐治街參與暴動；及在百德新街無牌管有1部無線電通訊器。

辯方今天進一步求情時指，被告雖然被裁定暴動罪成，但並無證據顯示被告當時有暴力行為，亦無證據指被告攜有攻擊性武器，被告當時身上攜有的物品均屬護具及醫療用品。

法官判刑時指，案發於2019年8月31日，暴動在非常突然的情況下發生，有示威者堵車路、縱火、向警方投擲硬物及用鐳射筆照射，雖然辯方求情指被告案發時沒有使用暴力，但法庭就暴動罪判刑時，須考慮的是整個參與群體的行為，而非單單聚焦個人。

惟法官指，接納被告並非暴動中的帶領者，事件亦沒有造成重大傷亡，加上被告在審訊過程中承認了大量案情，節省了法庭時間，遂判處監禁4年；就無牌管有無線電一罪，考慮到被告的經濟狀況及個人背景，判罰款5,000元。

案中原有共7名男女被告，被控於2019年8月31日在銅鑼灣記利佐治街連同其他人參與暴動，陳佐豪另被控同日在百德新街無牌管有1部無線電通訊器。官早前裁定其餘6名男女被告罪名不成立，當庭釋放。早前律政司表示，將就其中被裁定罪名不成立的被告，就案件陳述形式提出上訴。

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記者：王仁昌