4男女涉紅磡道非法集結開審　控方指警員遭踢中致嘴唇流血

▲ 案件今（18日）於區域法院開審。（資料圖片）

2019年8月中紅磡道一帶有人堵路，警方驅散及拘捕多人，4名男女被控非法集結罪，案件今（18日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，警方進行驅散後，集結人士逃向黃埔港鐵站方向，其中26歲男被告被警員追上後激烈反抗，警員遭其踢中頭部致嘴唇流血，警員另在他身上搜出鐵錘、刀、彈珠及7枚煙霧彈。

被告依次為張漢東（26歲；報稱保安員）、姚子浩（23歲；報稱音響技術員）、15歲女童及唐健龍（20歲；報稱學生）。4人否認1項非法集結，控罪指他們於2019年‪8月11日在‪紅磡道、德安街及德民街一帶參與非法集結。

張另否認襲警、在公眾地方管有攻擊性武器及管有爆炸品等3罪；姚亦否認1項在公眾地方管有攻擊性武器。控罪指他襲擊警員盧振業，管有1個彈射器連彈珠、1把刀及1個錘及管有爆炸品，即氯酸鉀及氯化銨的混合物；姚被控管有1個彈射器及1枝鐳射筆。

法官陳廣池在開審前，撤銷15歲女被告的匿名令，指為公平起見及一視同仁。法官又指，不接受庭內人士使用有政治意味的工具或文件，亦不容許喧譁或大叫。

控方開案陳詞指，2019年8月10日晚上約11時50分，約50名示威者在紅磡道、德安街及德民街一帶堵路，及至翌日凌晨零時9分，警方到場，當時有人用鐳射筆照向警方，有警員感到眼部不適，警方發出警告及後驅散，現場人士逃向黃埔港鐵站A出口方向。

控方指高級督察陳曉馳驅散及追趕至黃埔港鐵站A出口，首被告當時手持彈射器，與15歲女被告一起逃向樓梯方向，陳大聲喝止，女被告在樓梯旁坐下及後於零時14分被捕。

陳追上及嘗試阻止首被告逃跑，兩人一同跌落樓梯，首被告激烈反抗，警員盧振業到場協助，遭首被告踢中頭部，致唇部流血。首被告及後被制服，過程中1把鐵錘從他腰間跌出，警員又從他身上搜出1把刀和1包彈珠，及在其背囊中搜出7枚煙霧彈。

次被告則於黃埔站外與其他警員糾纏，由於次被告激烈反抗，一度將警員拉跌在A出口扶手電梯底部，次被告其後被制服，他身上被搜出1個橡膠及帆布製的彈射器及1枝鐳射筆；第4被告約於零時10分從黃埔站內衝出，休班高級督察王煒堂途徑該處，懷疑第4被告參與早前的非法集結，遂制服第4被告。

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記者：王仁昌